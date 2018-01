Matić: Hrvatsku već dvadesetak godina maltretira istih 40 ljudi

Saborski zastupnik SDP-a Predrag Matić u intervjuu za Novi list, govoreći o liderima braniteljskih udruga, rekao je kako 'Hrvatsku dvadesetak godina maltretira možda 40 ljudi'

'Iskreno, on je bio tamo jedan od malo pametnijih, ipak je riječ o umirovljenom generalu, pa se držao nekako po strani. Ma, nemam ja ništa protiv njega, ali kad je preuzeo ministarsku dužnost i govorio da se uvijek zalagao za mir, a ne za nasilje, provjerio sam u mobitel i pronašao njegov broj, što znači da je Medved gotovo sigurno imao moj.

Prisjetio se i velikih braniteljskih prosvjeda koji su bili organizirani dok je on bio ministar branitelja u vladi Zorana Milanovića te na tadašnju ulogu aktualnog ministra branitelja Tome Medveda.

Nikad me, međutim, za trajanja tog prosvjeda nije nazvao da mi kaže da je za mir. To je i razlog zbog kojeg ne volim predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, koja me duboko povrijedila. U javnosti je pozivala na poštivanje institucija, a tri puta je razgovarala s teroristima', rekao je Matić.

S teroristima?

'Prosvjednici su bili dok plinskim bocama nisu prekinuli promet, nakon toga su postali teroristi. Bio je to po definiciji terorizam - plinske boce na cesti su terorizam. I predsjednica je tri puta dolazila u šator razgovarati s teroristima, a nije se udostojala napraviti još dva metra kako bi čula i moju stranu. Makar kurtoazno', rekao je bivši ministar branitelja Predrag Matić.