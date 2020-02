Masonski obračun: Jelenić nije znao da ga snimam. Imao sam hrabrosti ga snimiti, jer sam znao šta mi može napraviti

Oftalmolog i mason Nikica Gabrić gostovao je u N1 studio uživo. Ustvrdio je da u nije utjecao na istragu slučaja iznude kojemu je, prema njegovim riječima, bio izložen od strane glavnog urednika tjednika 7Dnevno i portala dnevno.hr Marka Cigoja, njegova zamjenika Vuka Radića i direktorice Marije Dekanić

"Ni u jednom trenutku ja nisam utjecao na istragu niti kršio bilo kakav zakon. Moramo se ipak malo vratiti tko je ovrdje žrtva, a tko su ovdje kriminalci. Kriminalci mene reketare, i što ja napravim? Ja skupim građansku hrabrost, prijavim Državnom odvjetništvu i pristanem biti pouzdanik, suradnik", rekao je Gabrić, za N1. Na pitanje na koji je način surađivao, Gabrić je rekao da o tome ne može govoriti. "Ja sam pouzdanik i suradnik, to što bi našla policija i DORH bi bilo zero bez mene. Traži se moja aktivna uloga u tome koji su mogući počinitelji djela. Nemam problem da se prikaže i da ljudima kažem da sam slobodni zidar, mason, da mi je čast biti u društvu svih ljudi koji su veliki masoni u Hrvatskoj", rekao je Gabrić. "Dam iskaz i paralelno provodim svoju istragu u svojoj organizaciji kako je do toga došlo. Išlo je da nas prizna velika francuska loža da postanemo ravnopravni član i to kod određenih članova koji su nas napustili ili se ne slažu izaziva određenu nesigurnost i oni počinju dilati dokumente i djelovati iz najnižih strasti. Mi sad imamo neki mali rat u kojemu neće pobijediti tamna strana", rekao je Gabrić. Objasnio je da se javio Mladenu Bajiću, kojega poznaje 25 godina te da on nije mason.

"Ja sam poznati doktor, operirao sam sve poznate ljude u Hrvatskoj i normalna stvar da poznajem gospodina Bajića. Operirao sam mu mamu kad se vi niste ni rodili. Javljam se da mi da broj telefona od Dražena Jelenića da mu prijavim pokušaj iznude. Onda odem u Općinsko državno odvjetništvo, dam iskaz i taj iskaz je bio ograničen s brojem ljudi koji su učestvovali u reketarenju mene. Kako je vrijeme proticalo i kako sam ja dolazio do određenih saznanja, želio sam prošititi istragu. Jeleniću šaljem poruku da prijeti kriza u smislu da je istraga probijena, da bude nova kompromitacija nekih ljudi i on me upućuje na Krunu Rajačića, općinskog državnog odvjetnika. Uglavnom, u Općinskom državnom odvjetništvu se smrznu kad počnem govoriti neka imena, kad kažem tko ima interes da nas reketari i četvero, petero ljudi povežem u niz koji imaju motive raditi protiv državnog odvjetnika i protiv mene", rekao je Gabrić. "Kad Kruno Rajačić obavijesti Državno odvjetništvo, o tome postoji zabilježena snimka, policija je snimila, on uredno obavještava Dražena Jelenića i Jelenić mene poziva da dođem razgovor kod njega. I onda mu kažem, jedan od osumnjičenika te kompromitira, molim vas, na vi smo, predaj istragu nekom od svojih zamjenika, da izbjegneš konflikt interesa kad dođe do suđenja", rekao je Gabrić. Upitan čime je kompromitiran državni odvjetnik, Gabrić je rekao dane može reći, jer bi time ugrozio istragu. "Ne mogu ja vama sve reći, ugrožavam istragu, ja moram misliti o sebi. Upozorio sam da osumnjičenik ima neke spoznaje koje njega kompromitiraju i predlažem da ne vodi Dražen tu istragu, nego netko od njegovih zamjenika, kad dođe do suda da ne može osumnjičenik da je Jelenić u sukobu interesa. On kaže - tako radi Bajić. On misli da iz mene progovara Bajić. Pojavljuju se njegovi kompleksi prema Bajiću, a da Bajić to radi, on bi postao nacionalni junak jer je stjerao u kut reketare", rekao je Gabrić.

"I on to sve ignorira, da bi on izjavio jučer, sad je ublažio izjavu, da sam ja pokušao utjecati na istragu, ja nisam pokušao utjecati na istragu, nego sam surađivao aktivno s Državnim odvjetništvom i upozorio ga na probleme, a on me razočarao i tu kriminalnu ekipu je pustio da se brani sa slobode. Zašto ih je pustio? Jer oni nisu nasilni, ne prijete mi šakama, nego medijskim nasiljem", rekao je Gabrić. "Drugo, ponavljaju kazneno djelo. Angažiraju agenciju da istražuje mene, da mi privatni život i poslovni prebiraju. Neki ljudi od njih, neću govoriti tko, da me se istraži i da me se kompromitira kod suđenja. Ovdje je Jelenić pokazao, nažalost, potpunu nekompetentnost", rekao je Gabrić. "Priča je vrlo složena i ako vam neke stvari kažem, propast će istraga, nadam se da nije propala, nije kompromitirana, da će se nastaviti i da će Jelenić odrediti nekog drugog čovjeka koji će voditi tu priču ka sretnom završetku", rekao je Gabrić, istaknuvši da ništa od navedenog nema veze s Jelenićem kao masonom. "Naprosto se čovjek prepao i krivo upro prstom u mene da sam maltene to dao Nacionalu. Ja nisam ništa dao Nacionalu, kad je ispao prvi tekst o masonima, svi su mislili da se Gabrić pravi važan, a nakon trećeg broja se utvrdilo da Gabrić nije imao interes", rekao je Gabrić. Gabrić je istaknuo da je krivi način smijeniti državnog odvjetnika Jelenića. "Zato što na taj način pokušavate dodatno mistificirati utjecaj masona i da zato što je član masona treba otići. Jelenić treba otići ili ostati zbog svojih rezultata rada. Žalac, Kuščević, ne trebaju otići zbog imovinske kartice, nego zato što su dobro ili nisu dobro radili. Imovinskom karticom, koja je bitna, skreće se pozornost s nerada u politici", rekao je Gabrić. Istaknuo je da je snimao sve razgovore s Jelenićem. "Snimao sam ga radi sebe, da mi ne bi stavljali riječi u usta. Ja nisam prisluškivao Jelenića niti bilo koga tko je sa mnom komunicirao, nego postoje ljudi koji bi meni stavljali riječi u usta", rekao je Gabrić, dodavši da Jelenić nije znao da ga snima. "Ne, nije znao. Imam hrabrosti, jer znam što mi mogu napraviti, a vidite kako me je prodao. On mene prodaje, a to nije istina", rekao je Gabrić.