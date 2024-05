Turudić ulazi u kabinet: Otvara li nogom vrata, kako će preuzeti kontrolu i što će sad Bajić?

Turudić je ovog tjedna potvrdio da 'ima ideju' koga bi postavio na čelo USKOK-a te da će to svakako biti osoba iz samog sustava Državnog odvjetništva, no prije toga želi obaviti razgovor s Mostečak. 'Načuo sam, do mene je dopro glas da ona to više ne želi biti. Ali najprije ću razgovarati s njom', rekao je u intervjuu za RTL.

Olabavljenje kriterija

To su, zasad navodno, opcije za vršitelja dužnosti do raspisivanja novog natječaja. No situacija se može zakomplicirati.

Za ravnatelja USKOK-a, naime, propisan je uvjet o 15 godina staža u struci nakon pravosudnog ispita, a od nabrojenih trenutno ga zadovoljava jedino Ostrogonac. No nije jasno vrijedi li taj uvjet i za vršitelja dužnosti.

Sam Turudić već je najavio inicijativu za izmjenu Zakona o USKOK-u, kojim bi se olabavio ovaj kriterij.

'Nije nemoguće da za vršitelja dužnosti on postavi i nekoga bez 15 godina iskustva jer se radi o nedefiniranoj zoni, pa uvijek može reći da propisi to ne sprječavaju te da u međuvremenu poradi na izmjenama zakona. Ako se odluči na to, bazen iz kojega može birati kandidate znatno je veći od nabrojenih pet osoba', kaže drugi tportalov sugovornik iz DORH-a. On ne predviđa da bi to stvorilo velike formalne i proceduralne probleme jer bi se malo tko odlučio formalno osporavati odluke takvog vršitelja dužnosti ravnatelja USKOK-a. Uostalom, napominje, osoba na toj funkciji ionako ne potpisuje optužnice.

Atmosferu u ovoj instituciji uoči Turudićeva dolaska on opisuje kao 'poprilično paničnu' jer nitko ne zna što se može očekivati. Sam sustav je, kaže, prepun ljudi s frustracijama - posebno na nižim razinama - a tu je i negativna selekcija kadrova, za koju tvrdi da je u protekle četiri godine eskalirala. Promjene su izvjesne, ali nitko nema ideju u kojem smjeru će se one odvijati.