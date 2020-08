Markotić: Treba proći pet do 10 godina da vidimo stvarne posljedice koronavirusa

Jesen i zima bit će veliki izazov, rekla je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", govoreći o situaciji s koronavirusom

Nakon što smo nekoliko dana imali rast broja novozaraženih, danas ih je 146. Markotić je rekla da manji broj veseli, ali i da ne možemo na osnovu tog podatka reći da ćemo sad imati konstantni pad.

Rekla je da su se ljudi tijekom ljeta, zadnjih mjesec i pol dana, malo više opuštali i manje se držali različitih mjera, što je rezultiralo rastom.

"Na sreću, većinom je to širenje bilo među mlađom populacijom, međutim, sad je iznimno važno da svi oni koji su se vratili, koji su svjesni da su mogli biti u nekakvim rizičnim mjestima ili da su svojim rizičnim ponašanjem mogli doći u mogućnost da se zaraze ili su se zarazili, bitno je da sačuvaju one svoje bližnje i sve one koji su u kontaktu od prijenosa virusa", rekla je Markotić.

Navela je da smo veći dio ljeta imali blage oblike bolesti te da do 10 posto pozitivnih ima jasne simptome koji zahtijevaju hospitalizaciju, a većina tih ljudi ima upalu pluća ili neko loše opće stanje zbog koje je potrebna opservacija.

"Nadamo se da će većina njih ipak završiti s ozdravljenjem", rekla je Markotić.

Rekla je i da je Hrvatska zauzela vrlo racionalan stav prema testiranju, između ostalog i s obzirom na troškove, te dodala da je testiranje samo jedan od elemenata prevencije.

Markotić je napomenula i da nekad treba proći i po pet-deset godina da bismo vidjeli stvarne posljedice bolesti, kao što tek sad vidimo kod SARS-a - kako je rekla, starijeg brata koronavirusa.