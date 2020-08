'U jesen i zimu virus će se efikasnije prenositi, a zaraza prijeći ponovno s mlađe na stariju životnu dob'

Epidemiolog Branko Kolarić rekao je kako se s povećanjem broja zaraženih povećao i posao epidemiologa

Zadnjih tjedan do dva bila je povećana potražnja zbog testiranja, a sada očekuje, kaže Branko Kolarić, manju navalu na testiranja. Ipak, kaže, treba povećati kapacitete za testiranja - i ljudstvo i opremu .

Smatra da nas čeka duga jesen i zima po pitanju covida. "Puno strpljenja i posla će biti na svima nama da suzbijemo epidemiju", rekao je, dodavši kako epidemiolozi očekuju da će se virus efikasnije prenositi, a zaraza prijeći ponovno s mlađe na stariju životnu dob, što bi značilo i lošije ishode, pa i smrtne slučajeve, objasnio je.

Upitan vidi li kao grešku ulazak u jesen s povećanim brojem zaraženih, Kolarić je odgovorio:

"Kao grešku vidim, ako to tako možemo nazvati, ljudi sada nepridržavanjem mjera demonstriraju izražavanje nekih građanskih, osobnih sloboda, a to nije dobro. Imamo epidemiju, a mjere su prilično jednostavne - distanciranje i izoliranje u slučaju pojave simptoma. To vidim kao opasnost, veću nego ovaj broj zaraženih." Dodao je i kako vjeruje da bi se pridržavanjem mjera i odgovornim ponašanjem smanjio broj zaraženih.