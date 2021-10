Markotić pojasnila kada je idealno vrijeme za cijepljenje trudnica i s kim bi se ono trebalo dogovarati

Nakon što je Alemka Markotić poručila da se žene, nakon što rode ali i dok doje, mogu cijepiti, ali da se ne mogu cijepiti tijekom trudnoće, za RTL je objasnila što to konkretno znači.

Kaže da na to pitanje nema odgovora da ili ne, jer još nije provedena treća faza kliničke studije u svijetu što je dosta komplicirano s obzirom na populaciju.

'Europska agencija za lijekove nije službeno odobrila to cijepljenje, međutim s obzirom na to da se sve više vidi u znanstvenim stručnim krugovima da su trudnice pod povećanim rizikom onda su preporuke brojnih stručnih društava da se cijepe, međutim tu bi u svakom slučaju trebale one sa svojim ginekologom ili nekim drugim liječnikom vidjeti, prvi prioritet bi trebali biti oni koji imaju rizične faktore ako što je pretilost, kao što je viša dob za trudnicu', rekla je Markotić RTL-u.