Markotić otkrila kada očekuje vrhunac epidemije i što bi nakon toga moglo uslijediti

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, nada se da bi za tri tjedna epidemija mogla dostći vrhunac te da bi tada broj oboljelih mogao početi padati

''Držimo se zahvaljujući stručnjacima, a u prvom redu građanima koji se većinom odgovorno ponašaju. Bitno je da područja, u kojima se javljaju novi slučajevi, da se uspiju dobro organizirati, u što ja vjerujem, i da drže porast oboljelih u normali. Sad se virus proširio prema jugu. Jug je bio avanarda kroz stoljeća, i u kulturi i sportu pa smo sigurni da će biti i u obrani od virusa.Ako se u sljedeća tri tjedna bude to držalo pod kontrolom očekujem da bi mogli dosegnuti taj plato i možda čak početi padati, ali to isto ovisi o virusu. Ja vjerujem da su sve ove mjere dosad pokazale kao dobre i da to ide prema tom putu'', kazala je Markotić za RTL Danas.

Ministar Davor Božinović je danas spomenuo mogućnost otvaranja tržnica, no o tome moraju donijeti odluku epidemiolozi.

''Kad uspijemo postići pad broja oboljelih onda možemo postepeno razmišljati o popuštanju mjera'', kazala je Markotić.