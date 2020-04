Stjepan Hauser otkrio što je za njega najveća sreća u karanteni

Njegov novi album 'Classic' nalazi se na vrhu liste najprodavanijih albuma klasične glazbe u svijetu, no slavni Istrijan dane provodi u izolaciji, daleko od putovanja i nastupanja kako je godinama unazad izgledao njegov život. Za trenutnu situaciju tvrdi kako je svijet 'trebao stati na neko vrijeme'

'To je lijek. To je hrana, to je nešto što nam svima treba, što nas diže i ispunjava', kazao je Stjepan Hauser na temu glazbe u IN Magazinu Nove TV.

Poput mnogih dane provodi u izolaciji i tvrdi da se njemu apsolutno ništa nije primijenilo. 'Ja sam cijeli svoj život u izolaciji i u nekoj vrsti karantene. I dalje radim što sam cijeli život radio, bio sam sa sobom i svojim mislima. Radim na sebi, šetam puno u prirodi, imam tu sreću da sam ovdje na selu', ističe.