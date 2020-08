Markotić očekuje u narednim danima i veći broj zaraženih nego što je bio danas

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić gostujući u RTL-u Danas kazala je da nakon danas rekordne brojke od 208 zaraženih postoji mogućnost da taj broj naraste u narednim danima

Na pitanje možemo li očekivati veći broj zaraženih iz kruga obitelji mladih koji su se zarazili, Markotić je kazala da to ovisi gdje su bili u trenutku kada su zaraženi.

'Moguće je da će još nekoliko dana, budući da uvijek kada krenu neka žarišta, onda imamo razdoblje od 6-7 do 10 dana povećanih brojki. Moguće je da će biti još povećanih brojki. No iza toga obično ljudi odreagiraju i prisjete se svih onih uputa, molbi i upozorenja koja govorimo već skoro osam mjeseci. Potom odreagiraju pa završimo na nešto manjim brojkama. Iskreno se nadam da će i ovaj puta biti tako', kazala je Markotić za RTL.

'No, ne treba se osloniti na to, nego apeliram na mlade da budu odgovororni i da shvate, iako možda kod njih će biti blaži oblik bolesti, mogu nekoga od starijih svojih, onih koje vole, zaraziti i izazvati teške oblike bolesti pa i smrtni ishod. Znači, svi moramo biti odgovorni, bez obzira na dob", kazala je.

Na pitanje je li ovaj rast dijelom i posljedica odluke da se u Hrvatsku bez nekih posebnih restrikcija pusti više od milijun turista, kazala je da sezona već traje i više od mjesec i pol dana. "Naravno sa povećanim migracijama, povećava se i šansa da broj oboljelih i zaraženih bude veći. No prema službenim brojkama koje imamo, nema još uvijek značajnije inficiranih i bolesnih među turistima", kazala je.

Dodala je da isto što radimo mi rade i njihove države govoreći o tome koliko se turisti testiraju.

"Oni se ovdje zadržavaju 7 do 10 dana ili dva tjedna. I ne mora biti nužno da će se ovdje testirati. Za jedan dio je dokazan da su došli bolesni ili inficirani, jedan dio je sigurno dobio zarazu ovdje u Hrvatskoj i u svojim zemljama, ako razviju klinički oblik bolesti, će biti testirani, onda bi preko nekoliko sustava koje docent Capak je više puta objašnjavamo, mi bi trebali dobiti tu informaciju. Zasad nemamo veće brojke u tom smislu", kazala je.

"Ono što je da je sada 'na terenu' veći broj mlađih ljudi, na odmoru na obali i na različitim mjestima gdje se okupljaju čak i na otvorenom, a nema previše distance. Mlađi ljudi su slobodniji, lakše se i brže opuste i manje misle na posljedice. To je rezultat takvog ponašanja, bilo da su naši ili stranci. Porast broja je u svim europskim zemljama i to je rezultat i godišnjih odmora i većeg broja putovanja. Putovanja su uvijek rizik, imamo cijelu jednu grani nanosti koja se zove putnička medicina kod koje je covid sada najveći broj zaraženih. No, i masu drugih zaraznih bolesti možete dobiti na putovanjima", kazala je.