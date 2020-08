Što ako je test na Covid-19 nevažeći?

Mozaik informacija o novom koronavirusu i COVID-u 19 nadopunjava se gotovo svakodnevno i još je uvijek mnogo nepoznanica na koje ni stručnjaci za sada nemaju pouzdan odgovor

'Kad je test nevažeći treba ga ponoviti u roku od 24 do 48 sati, nakon čega će se vidjeti je li pozitivan ili negativan. Imamo različitih ishoda. Nije ništa neobično da dobijemo nevažeći nalaz, takav je poneki svakodnevno. I ne samo kod nas, nego se to događa u svim drugim laboratorijima gdje se obavljaju testiranja na koronavirus.

U pozitivnom testu se dokažu barem dva ciljna virusna antigena. A ako se nađe samo jedan, a drugi ne, test je diskutabilan za interpretaciju te se izdaje kao nevažeći s preporukom da se ponovi za 24 do 48 sati. Zbog ovakvih nalaza ne treba se plašiti, jer će se u ponovljenom nalazu pokazati je li osoba pozitivna ili negativna, a do tada se treba držati propisanih epidemioloških mjera, a to znači izbjegavati bliske kontakte s ukućanima i drugim ljudima, često pranje ruku, nošenje maske... pojasnila je prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević, epidemiologinja iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije te voditeljica Jedinice za znanstveno-istraživački rad.

Inače, smatra se da je osoba zarazna 48 sati prije pojave prvih simptoma. Također, osoba koja je testirana iz bilo kojeg razloga, recimo zbog predstojećeg operativnog zahvata, zbog odlaska na putovanje ili zbog rada u određenim službama. A bez simptoma je i dobije pozitivan nalaz, onda se traže njegovi kontakti unutar zadnjih 48 sati prije testiranja, jer je očito bila u kontaktu s nekom zaraženom osobom u tom razdoblju.