Mario Mamić izašao iz zatvora: Podmirio je obveze i uredno se ponašao

Mario Mamić, sin Zdravka Mamića koji je osuđen zbog nezakonitog izvlačenja novca iz Dinama, u petak je pušten iz zatvora. Potvrdio je to za Jutarnji list njegov odvjetnik Ivan Stanić.

Mamić je tako u zatvoru proveo nešto više od 10 mjeseci, što je dvije trećine zatvorske kazne od 16 mjeseci na koju je osuđen. Uvjetni otpust se može odobriti nakon odsluženja dvije trećine kazne, uzronog vladanja i postizanja svrhe kažnjavanja.