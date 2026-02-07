Mario Mamić izašao iz zatvora: Podmirio je obveze i uredno se ponašao

Sin Zdravka Mamića pušten je nakon izdržavanja dvije trećine kazne
Mario Mamić, sin Zdravka Mamića koji je osuđen zbog nezakonitog izvlačenja novca iz Dinama, u petak je pušten iz zatvora. Potvrdio je to za Jutarnji list njegov odvjetnik Ivan Stanić.
Mamić je tako u zatvoru proveo nešto više od 10 mjeseci, što je dvije trećine zatvorske kazne od 16 mjeseci na koju je osuđen. Uvjetni otpust se može odobriti nakon odsluženja dvije trećine kazne, uzronog vladanja i postizanja svrhe kažnjavanja.
"Da, mogu vam potvrditi da je moj branjenik pušten iz zatvora u Gospiću temeljem molbe za uvjetni otpust. Prethodno je udovoljio svim uvjetima, poput uzornog ponašanja i ostalog, a još je i prije izdržavanja zatvorske kazne platio odštetu Dinamu, kazne i sve ostale troškove. Vidimo da postupak u Osijeku i dalje traje, dok je gospodin Mario Mamić sve što je trebao već odradio", komentirao je Stanić.
Mamiću je u kaznu uračunato i mjesec dana provedenih u istražnom zatvoru 2015. godine. Osim zatvorske kazne, sud mu je izrekao i novčanu kaznu od 750.000 eura te sudske troškove od 70.000 eura. Naloženo mu je i da Dinamu vrati 2.088.367,45 nezakonito stečenih eura, što je učinio u veljači prošle godine.