Štimac na suđenju Mamiću: Hitno sam trebao novac, posudio mi je 300.000 eura

"U tome su mi pomogli Aljoša Asanović, Alen Bokšić i Slaven Bilić s kojima sam bio u jako dobrim odnosima i koje sam ja pozvao da pomognu. Uspjeli smo sakupiti četiri milijuna maraka i sanirali smo dio duga igračima".

Štimac je kazao da su se, nakon što je državna revizija utvrdila dug od preko 500 milijuna tadašnjih njemačkih maraka, četiri najveća nogometna kluba ujedinili kako bi s državom sklopiti dogovor o sanaciji i otpisu dugova. Svi su klubovi bili blokirani i poslovali preko paralelnih računa, a igrači su dobivali novac na ruke, posvjedočio je Štimac.

Dodao je i da je bilo uobičajeno potpisivati ugovore o podjeli transfernih obeštećenja s igračima jer je to bio jedini način da ih se zadrži u klubu. Prisjetio se i da bez davanja 30 do 40 tisuća maraka na ruke prije potpisivanja ugovora nije bilo moguće dovesti igrača u klub, jer su svi igrači znali da "novca u klubovima baš i nema".

"Ugovori su morali sadržavati podjelu transfernog obeštećenja jer su tako igrači bili zaštićeni. No, igrač koji je ugovorio podjelu transfernog obeštećenja, to je svoje pravo mogao prodati trećoj osobi. I to se događalo", rekao je Štimac.

Četvorica priznala nedjela i osuđeni nakon sporazuma s tužiteljstvom

U tzv. aferi Dinamo 2, za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao.