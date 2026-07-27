Maloljetnica pala s romobila kraj Zadra: 'Njene ozljede su teške i opasne po život'

'Njene ozljede su teške i opasne po život. Ali njeno stanje je trenutno stabilno . Dobro je, nalazi se pod 24-satnim monitoringom. Izveden je operacijski zahvat i nadam se da će za koji dan, nakon što se još stabilizira njeno stanje, biti prebačena na odjel', rekao je specijalist opće i dječje kirurgije OB Zadar Robert Karlo za Dnevnik.hr.

Podsjetimo, kako je policija objavila, jučer oko 22 sata na Ulici dr. Franje Tuđmana je maloljetnica upravljala električnim romobilom čija snaga motora prelazi 0,6 KW, a takvim je vozilom zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za kretanje vozila i pješaka, te je na romobilu prevozila maloljetnu putnicu. Zbog neprilagođene brzine stanju i uvjetima na kolniku, gubi kontrolu i zajedno s romobilom vozačica i putnica su pale na kolnik.



Tijekom vožnje maloljetna vozačica, kao ni putnica nisu koristile zaštitnu kacigu. Poradi zadobivenih ozljeda, prevezene su u Opću bolnicu Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći.