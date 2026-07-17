VIDEO Policija objavila snimku romobila kojeg su oduzeli u Zagrebu

Bicikli i električni romobili nisu nužno toliko opasni po vozače i druge kao automobili i motori, ali svejedno treba biti oprezan i poštovati pravila tijekom njihove vožnje. Stoga je zagrebačka policija 15. srpnja vršila pojačan nadzor ovih dvaju prometala kao i mopeda, motocikala i drugih osobnih prijevoznih sredstava u užem centru grada i na Jelačiću kroz akciju 'dva kotača'.

'Rezultati nadzora potvrđuju kako dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise, čime izravno ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu, posebice pješaka u pješačkim zonama', istaknuli su iz policije navodeći da su utvrdili niz prekršaja.

Kako navodi PUZ, cilj ove akcije je bila 'zaštita pješaka i povećanje opće sigurnosti u najprometnijim dijelovima grada '.

Romobili brži od 25 km/h protuzakoniti

U intervencijama se posebno ističe trajno oduzimanje jednog romobila nakon što se vozač 'odrekao prava na žalbu te odmah podmirio izrečeni obvezni prekršajni nalog'. Tijekom akcije, provjera tehničkih karakteristika vozila je dobila poseban naglasak.

'Policija je tom prilikom privremeno oduzela dva električna romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 km/h, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake', upozorili su iz policije.