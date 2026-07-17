VIDEO Policija objavila snimku romobila kojeg su oduzeli u Zagrebu

U sklopu akcije 'dva kotača', policajci su na području bana Jelačića i užeg gradskog centra provjeravali bicikle, električne romobile, mopede i motocikle. Poseban su naglasak stavljali na tehnički aspekt vozila kako bi provjerili dogovaraju li maksimalne brzine prometala zakonskim dopuštenjima
Bicikli i električni romobili nisu nužno toliko opasni po vozače i druge kao automobili i motori, ali svejedno treba biti oprezan i poštovati pravila tijekom njihove vožnje. Stoga je zagrebačka policija 15. srpnja vršila pojačan nadzor ovih dvaju prometala kao i mopeda, motocikala i drugih osobnih prijevoznih sredstava u užem centru grada i na Jelačiću kroz akciju 'dva kotača'.
Kako navodi PUZ, cilj ove akcije je bila 'zaštita pješaka i povećanje opće sigurnosti u najprometnijim dijelovima grada'.
'Rezultati nadzora potvrđuju kako dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise, čime izravno ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu, posebice pješaka u pješačkim zonama', istaknuli su iz policije navodeći da su utvrdili niz prekršaja.
Romobili brži od 25 km/h protuzakoniti
U intervencijama se posebno ističe trajno oduzimanje jednog romobila nakon što se vozač 'odrekao prava na žalbu te odmah podmirio izrečeni obvezni prekršajni nalog'. Tijekom akcije, provjera tehničkih karakteristika vozila je dobila poseban naglasak.
'Policija je tom prilikom privremeno oduzela dva električna romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 km/h, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake', upozorili su iz policije.
Rezultati akcije 'Dva kotača'
- izdano je 13 obavijesti o počinjenom prekršaju
- 2 obvezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa te
- izrečeno je 7 pisanih upozorenja.
Na kraju, policija najavljuje da će nastaviti s ovom akcijom, a za građane ima jednostavan savjet.
'Policijska uprava zagrebačka ponovno savjetuje sve vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava da se pridržavaju zakonskih odredbi, prilagode brzinu uvjetima na cestama i pješačkim zonama te poštuju sigurnost najranjivijih skupina u prometu', zaključili su iz policije.