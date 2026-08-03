Makarski HGSS-ovci objavili detalje akcije na Modrom jezeru: Turistkinja je doživjela toplotni udar

HGSS Stanica Makarska objavila je kako je u 14 sati zaprimila je dojavu o stranoj državljanki koja se nalazila na planinarskoj stazi kod Modrog jezera u Imotskom. Prema zaprimljenim informacijama, uslijed iscrpljenosti i visokih temperatura doživjela je toplinski udar te nije bila u mogućnosti samostalno izaći do prometnice
'Na intervenciju je odmah upućeno osam spašavatelja HGSS Stanice Makarska. U akciji su sudjelovala i četiri pripadnika DVD-a Imotski te dva policijska službenika Policijske postaje Imotski.
Po dolasku do unesrećene pružena joj je prva pomoć, nakon čega je transportirana do najbliže prometnice, gdje je u 15:10 sati predana timu Hitne medicinske pomoći. Akcija je time uspješno završena', naveli su iz HGSS Makarska.
HGSS-ovci su ponovno apelirali na građane i posjetitelje da tijekom razdoblja visokih temperatura aktivnosti na otvorenom planiraju u jutarnjim ili večernjim satima, nose dovoljne količine vode, zaštite se od sunca te svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima i vlastitim sposobnostima.