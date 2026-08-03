Prvi čovjek Hrvatskih voda o rekordno niskim vodostajima: 'Situacija je ozbiljna'

'To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, a to sve više vrši pritisak na biljni i životinjski svijet uz te rijeke', istaknuo je Đuroković.

Prvi čovjek Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, istaknuo je da je situacija zbog dugotrajne suše ozbiljna, ali je vodoopskrba, za sad, stabilna. Gostujući u Dnevniku HRT-a , Đuroković je istaknuo kako se situacija neće tako brzo promijeniti.

Dugotrajna suša prisilila je neka mjesta na obali i otocima na redukciju vode jer su izvori i crpilišta pitke vode presušili. Đuroković je pojasnio kako je situacija problematična na krškom području gdje su dotoci već vrlo smanjeni.

'No, još uvijek je situacija stabilna. Dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sad nema redukcije da se netko ne može oprati ili namiriti osnovne životne potrebe', rekao je.

Što se kontinenta tiče, dodaje, situacija je puno bolja zbog podzemnih voda i velikih rijeka. No, ipak su za svaki slučaj dodatno ojačali i na teren uputili vodočuvarske službe.

Pojasnio je kako su problematičniji mali vodotoci, stoga je pozvao sve koji provode pročišćavanje otpadnih voda da to rade što je opreznije moguće jer bilo kakvo zagađenje manjih vodotoka može dovesti do ekološkog incidenta.

Dodao je kako su u kontaktu s HEP-om kako bi se osigurao rad hidroelektrana, ali i biološki minimum vode u koritima rijeka.

Na kraju gostovanja u Dnevniku HRT-a apelirao je da svi budu malo obazriviji jer nema znakova da će se situacija u sljedećih pet do sedam dana popraviti.