Majka nestalog Britanca: 'Razapeli su me i rastrgali na komade. Dehumanizirali su mi sina'

Nakon što je njezin sin Jay Slater nestao na Tenerifima te se kasnije, u srpnju 2024. godine, utvrdilo da je preminuo prilikom pada, njegova majka Debbie Duncan izgubila je strpljenje zbog online napada i okrutnih dezinformacija o tom slučaju. Stoga je, piše Sky News, pokrenula peticiju kojom traži da se u Britaniji donesu zakoni kojima bi društvene mreže morale uklanjati dezinformacije i uvrede što ciljaju ožalošćene obitelji dok ih samoprozvani online detektivi i trolovi svojim objavama maltretiraju, ali i brojne druge koji se nalaze u sličnoj situaciji.

Neki od mučnih komentara koji su je nagnali na pokretanje ove kampanje uključuju 'Debbie je zaslužila izgubiti sina', 'Kako znate da je Jay u tom lijesu, treba ga iskopati' i 'Kako možete poštovati majku koja profitira na smrti vlastitog sina?'.

'Apsolutno su me razapeli i rastrgali na komade. Samo skrolam i još uvijek su tamo, a Jay je jednostavno dehumaniziran. Mislim da ne bih bila ovdje da sam svaki dan sjedila i čitala sve što se pisalo. Samo želim imati nekakve zakone o sadržaju, tako da društvene mreže imaju odgovornost uklanjati dezinformacije, uznemiravanje i zlostavljanje', objasnila je što očekuje od peticije koja u trenutku pisanja ovog teksta ima 5929 potpisa.