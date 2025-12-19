Majka nestalog Britanca: 'Razapeli su me i rastrgali na komade. Dehumanizirali su mi sina'

Njezin sin Jay Slater je nestao, a naposljetku je pronađen mrtav na Tenerifima, no zlobni komentari na internetu protiv njegove majke i obitelji ne prestaju. Britanka se odlučila suprotstaviti tome pokretanjem peticije kojom traži od britanskih zakonodavaca da kažnjavaju društvene mreže zbog mrzilačkih komentara upućenih ožalošćenim obiteljima
Nakon što je njezin sin Jay Slater nestao na Tenerifima te se kasnije, u srpnju 2024. godine, utvrdilo da je preminuo prilikom pada, njegova majka Debbie Duncan izgubila je strpljenje zbog online napada i okrutnih dezinformacija o tom slučaju. Stoga je, piše Sky News, pokrenula peticiju kojom traži da se u Britaniji donesu zakoni kojima bi društvene mreže morale uklanjati dezinformacije i uvrede što ciljaju ožalošćene obitelji dok ih samoprozvani online detektivi i trolovi svojim objavama maltretiraju, ali i brojne druge koji se nalaze u sličnoj situaciji.
Neki od mučnih komentara koji su je nagnali na pokretanje ove kampanje uključuju 'Debbie je zaslužila izgubiti sina', 'Kako znate da je Jay u tom lijesu, treba ga iskopati' i 'Kako možete poštovati majku koja profitira na smrti vlastitog sina?'.
'Apsolutno su me razapeli i rastrgali na komade. Samo skrolam i još uvijek su tamo, a Jay je jednostavno dehumaniziran. Mislim da ne bih bila ovdje da sam svaki dan sjedila i čitala sve što se pisalo. Samo želim imati nekakve zakone o sadržaju, tako da društvene mreže imaju odgovornost uklanjati dezinformacije, uznemiravanje i zlostavljanje', objasnila je što očekuje od peticije koja u trenutku pisanja ovog teksta ima 5929 potpisa.
'Izvan kontrole'
Internetski fenomen trolanja žrtava Slaterovom je smrću podignut na novu razinu, a mučenje obitelji ne prestaje ni 18 mjeseci nakon tog tragičnog događaja. Tog su problema svjesni i u dobrotvornoj organizaciji Missing People, u kojoj podržavaju kampanju Slaterove majke.
'Osjećaj je prilično izvan kontrole, a znamo da će razvojem umjetne inteligencije biti još kompliciranijih problema. Ljudi stvaraju lažne vijesti o slučajevima nestalih osoba, potencijalno stvarajući lažni sadržaj koristeći njihova lica ili glasove. Znamo da bi to bilo jednostavno užasno za obitelji koje bi to morale vidjeti i moglo bi stvarno pogrešno usmjeriti policijske resurse i istrage', rekla je Josie Allan iz ove organizacije što pomaže sve većem broju obitelji koje traže svoje nestale članove, a pritom trpe dezinformacije i napade.
Osim vrijeđanja obitelji, velik problem su 'internetski detektivi', amaterski istražitelji koji se žele proslaviti rješavajući slučajeve nestanka osoba, ali pritom rade samo veću štetu.
'Neki amateri istražitelji su jako opasni. Ti ljudi žele svojih 15 minuta slave na društvenim mrežama, ali ne mogu raditi stvari koje svjesno ometaju policijske istrage. U bilo kojem drugom svijetu to bi rezultiralo kaznenim progonom i zato smatram da moramo obuzdati taj mali broj ljudi koji zapravo uzrokuju veliku količinu kaosa i štete', upozorava i Kerry Daynes, forenzička psihologinja.
'Postoji sloboda govora, ali i granica'
Iako imaju i pobornika koji navode da su internetski detektivi znali pomoći u policijskim istragama, lažne informacije na internetu sabotiraju rad policije. Britanski nacionalni voditelj policije za nestale osobe Damien Miller upozorava da lažne informacije odvlače pažnju, pogrešno usmjeravaju istragu, a na kraju dana su bolne i štetne za obitelji nestalih.
'Ljudi imaju slobodu govora, ali postoji granica te bih građanima rekao da je ne prelaze. Moramo raditi s tim pružateljima usluga kako bismo osigurali da se dezinformacije ili pogrešne informacije, kada se objave na društvenim mrežama, što prije uklone. Inače dobivaju zamah', zaključio je Miller.