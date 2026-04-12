Magyar: Srušili smo Orbanov režim i vratili domovinu

Povijesni politički preokret u Mađarska dobio je svoj epilog: oporbena stranka Tisza osvojila je uvjerljivu pobjedu na parlamentarnim izborima, a dosadašnji premijer Viktor Orbán priznao je poraz. Prema dostupnim podacima, Tisza je osigurala više od dvotrećinske većine u parlamentu

Na trgu Batthyány u Budimpešti slavlje je predvodio čelnik stranke Péter Magyar, koji se obratio okupljenim pristašama pobjedničkim govorom. ‘Srušili smo režim i vratili domovinu’ Kako su pristizali rezultati koji su potvrđivali izborni trijumf, fokus se brzo prebacio na slavlje Tisze. Magyar i vrh stranke izašli su pred građane, zahvaljujući im na podršci i sudjelovanju. ‘Dragi Mađari, uspjeli smo. Tisza i Mađarska pobijedile su – i to uvjerljivo’, poručio je na početku govora. Naglasio je kako su birači ‘zajedno srušili Orbánov režim i vratili domovinu’.

Uz to je simbolično dodao da se razmjeri pobjede ‘ne vide s Mjeseca, ali se vide iz svakog mađarskog doma’, aludirajući na ranije izjave svog političkog suparnika. ‘Ispisali smo povijest’ Magyar je istaknuo kako je izlaznost bila rekordna te da nikada u modernoj demokratskoj Mađarskoj nije glasalo toliko ljudi. Zahvalio je milijunima birača koji su dali povjerenje njegovoj stranci.

Veselje u Mađarskoj nakon prvih rezultata Izvor: Profimedia / Autor: Ekaterina Chesnokova / Sputnik / Profimedia







Veselje u Mađarskoj nakon prvih rezultata Izvor: Profimedia / Autor: Ekaterina Chesnokova / Sputnik / Profimedia

‘Učinili ste čudo. Ispisali smo povijest’, rekao je, procijenivši da je Tisza vrlo vjerojatno osvojila i potrebnu dvotrećinsku većinu. U govoru se osvrnuo i na kampanju vladajućih, optuživši Fidesz da je trošio golema sredstva na, kako je rekao, dezinformacije i poticanje podjela među građanima. ‘Građani su danas dali jasan odgovor na to’, poručio je. ‘Pobijedila je ljubav’ Magyar je cijeli politički uspon svoje stranke opisao kao borbu ‘Davida protiv Golijata’, naglasivši kako je pokret započeo s tek nekoliko ljudi prije dvije godine. ‘Na kraju je pobijedila ljubav – jer ljubav uvijek pobjeđuje’, rekao je, zahvalivši svima koji su podržali promjene. Zaključno je ovaj trenutak usporedio s ključnim povijesnim prekretnicama Mađarske, poput 1848. i 1956. godine, istaknuvši da je riječ o još jednom važnom poglavlju u političkoj povijesti zemlje.