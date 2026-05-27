Trump: 'Još nisam zadovoljan'

'Iran je vrlo odlučan, jako želi postići dogovor. Nismo zadovoljni s prijedlogom, ali bit ćemo. Ili to ili ćemo jednostavno morati dovršiti posao', rekao je, misleći na nastavak vojnih operacija koje su SAD i Izrael pokrenuli krajem veljače, a pauzirali početkom travnja.

Govoreći na sastanku kabineta u Bijeloj kući, Trump je dodao da mu se ne žuri s postizanjem sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku.

Iranska državna televizija objavila je ranije u srijedu da je Teheran dobio nacrt početnog, neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o okončanju njihova sukoba.

Prema tom okviru, Iran bi u roku od mjesec dana vratio komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac na predratnu razinu, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz blizine Irana i ukinule pomorsku blokadu.

Državna televizija navodi da okvir, koji isključuje vojne brodove i predviđa da Iran upravlja brodskim prometom kroz tjesnac u suradnji s Omanom, još nije dovršen te da Teheran neće poduzeti nikakve korake bez "opipljive provjere".

Bijela kuća nazvala je izvješće "potpunom izmišljotinom".

Američki državni tajnik Marco Rubio na sastanku kabineta rekao je da je u razgovorima s Iranom postignut "određeni napredak i interes".

Trump nije izravno odgovorio na izvješće iranske državne televizije o nacrtu sporazuma i dao je ponekad kontradiktorne izjave o tome kako napreduju pregovori, ističe agencija AFP.

Rekao je da nitko, uključujući Iran, neće kontrolirati Hormuški tjesnac i odbacio izvješća da bi Iran i Oman mogli kontrolirati sustav naplate naknada za plovni put.