Ako Trump povuče ovaj potez, tisuće Nijemaca mogle bi izgubiti posao

Koautor studije Jakob Schmidhäuser iz ZEW-a upozorio je da posljedice nisu bile ograničene samo na zaposlenike unutar vojnih objekata.

Istraživanje se temelji na iskustvima iz 1990-ih, kada je nakon završetka Hladnog rata Njemačku napustilo oko 200.000 američkih vojnika .

Kako prenosi njemačka novinska agencija dpa, studija Centra za europska ekonomska istraživanja (ZEW) iz Mannheima i Sveučilišta u Kölnu pokazuje da odlazak jednog američkog vojnika u prosjeku znači gubitak polovice radnog mjesta s punim radnim vremenom u okolici vojnih baza.

‘Posljedice povlačenja trupa daleko su nadilazile izravna otpuštanja u američkim bazama. Oko 61 posto izgubljenih radnih mjesta odnosilo se na regionalne tvrtke. Smanjenje potrošnje vojnika i njihovih obitelji dovelo je do naglog pada prihoda’, rekao je Schmidhäuser.

Najteže pogođene slabije razvijene regije

Studija pokazuje da su najveći udar pretrpjela područja koja su i ranije imala slabije tržište rada i ograničene gospodarske mogućnosti.

Osim privatnog sektora, posljedice su osjetile i lokalne vlasti. Pad gospodarske aktivnosti značajno je pogodio općinske proračune.

Koautor istraživanja Johannes Kochems sa Sveučilišta u Kölnu istaknuo je da su pogođene općine izgubile oko devet posto proračunskih prihoda.

‘Općine su morale smanjivati javnu potrošnju i povećavati lokalne poreze na imovinu i poduzeća. Dugoročno su se gubici prihoda stabilizirali na oko tri posto’, rekao je Kochems.

Dugoročne posljedice za radnike

Ekonomisti upozoravaju da posljedice zatvaranja vojnih baza mogu trajati desetljećima. Prema podacima studije, radnici koji su izgubili posao zbog odlaska američkih trupa i 15 godina kasnije imali su slabije izglede za zaposlenje te su dugoročno zarađivali oko devet posto manje.

Iako još nije donesena konačna odluka o novom smanjenju američke vojne prisutnosti u Njemačkoj, analiza pokazuje koliko bi takav potez mogao imati šire gospodarske posljedice, osobito za manje lokalne zajednice koje uvelike ovise o prisutnosti američkih baza.