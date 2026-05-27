Toplinski val isušio veliku hrvatsku rijeku: Na nekim se dijelovima može prehodati

Na Dravi kod Osijeka jutros je zabilježen jedan od najnižih vodostaja ikad. Zbog toga je Lučka kapetanija izdala upozorenje, a i medicinari upozoravaju na posljedice toplinskog vala
Toplinski val koji je ovih dana zahvatio Europu, nije poštedio ni Hrvatsku, a pogotovo ne Slavoniju. Jedna od naših najvećih rijeka je kod Osijeka gotovo presušila.
Jutros je na Dravi kod slavonske metropole izmjereno -155 centimetara, što je vrlo blizu najnižeg rekorda, od -172 centimetra, zabilježenog prije četiri godine.
"Imamo zapravo ili kratka razdoblja s ekstremno visokim vodostajima ili dugačka razdoblja s malovodnim periodom, odnosno niskim vodostajima, a neki normalni vodostaji kao da su iščezli", rekao je za Dnevnik.hr Tomislav Kraljević iz Hrvatskih voda Osijek.
Klimatske promjene čine svoje
Naime, uobičajeni vodostaj za ovo doba godine bi bio oko nule. Iz Hrvatskih voda kažu da klimatske promjene čine svoje duž cijelog sliva rijeke.
Iz Lučke kapetanije pozivaju na oprez i redovito praćenje vodostaja i pridržavanje zadanih gabarita plovidbe. Naime, Drava se na nekim dijelovima može čak i prehodati.
Osim rijekama, toplinski val šteti i ljudima, zbog čega i liječnici pozivaju na oprez. "Jako dobro treba isplanirati svoje vrijeme u smislu obaveza vani, zaključno do 10 sati najduže i popodne iza 17 treba izlaziti i izlagati se žegama", savjetovao je Tomica Jakobović, zamjenik ravnatelja osječko-baranjskog zavoda za hitnu medicinu.