Toplinski val isušio veliku hrvatsku rijeku: Na nekim se dijelovima može prehodati

Toplinski val koji je ovih dana zahvatio Europu, nije poštedio ni Hrvatsku, a pogotovo ne Slavoniju. Jedna od naših najvećih rijeka je kod Osijeka gotovo presušila.

Jutros je na Dravi kod slavonske metropole izmjereno -155 centimetara, što je vrlo blizu najnižeg rekorda, od -172 centimetra, zabilježenog prije četiri godine.

"Imamo zapravo ili kratka razdoblja s ekstremno visokim vodostajima ili dugačka razdoblja s malovodnim periodom, odnosno niskim vodostajima, a neki normalni vodostaji kao da su iščezli", rekao je za Dnevnik.hr Tomislav Kraljević iz Hrvatskih voda Osijek.