Obožavao je Orbana, pa ga politički ubio: Tko je čovjek koji mijenja Mađarsku

U Mađarskoj su danas održani parlamentarni izbori u ozračju kakvo nije viđeno godinama. Nakon gotovo dva desetljeća dominacije, Viktor Orbán i njegov Fidesz prvi put su se suočili s ozbiljnim izazivačem koji dolazi iz samog srca sustava – Péterom Magyarom. Prema trenutnim rezultatima, njegova stranka debelo vodi, a Orban mu je već čestitao. Tko je čovjek, koji će, kako stvari stoje, moguće otvoriti novu eru u Mađarskoj?

Kao dječak u Budimpešti, Péter Magyar držao je plakat Viktora Orbána iznad svog kreveta, u vrijeme kada je Orbán bio simbol borbe za demokraciju nakon pada komunizma. Danas, gotovo tri desetljeća kasnije, upravo je Magyar postao najopasniji politički protivnik čovjeka kojem se nekoć divio. Ovaj 45-godišnji pravnik godinama je bio dio vladajuće elite. Radio je u ministarstvima, diplomatskim strukturama u Bruxellesu i institucijama bliskima vlasti, a bio je i u braku s bivšom ministricom pravosuđa Judit Vargom. Njegovi bliski kontakti uključivali su i najviše dužnosnike Fidesza. Zbog toga ga mnogi opisuju kao ‘insajdera’ koji je odlučio okrenuti leđa sustavu.

Skandal koji je pokrenuo lavinu Prijelomni trenutak dogodio se početkom 2024., kada je izbila afera oko predsjedničkog pomilovanja u slučaju zataškavanja seksualnog zlostavljanja djece. Skandal je doveo do ostavke tadašnje predsjednice Katalin Novák, kao i Judit Varge.

Veselje u Mađarskoj nakon prvih rezultata Izvor: Profimedia / Autor: Ekaterina Chesnokova / Sputnik / Profimedia







Magyar je tada javno istupio protiv vlasti, optuživši Fidesz da ‘se skriva iza ženskih suknji’ i da je riječ o duboko korumpiranom sustavu. Njegove poruke brzo su se proširile društvenim mrežama i pogodile živac javnosti. U zemlji suočenoj s rastućim troškovima života, slabim javnim uslugama i dugotrajnim stagnacijama plaća, njegov narativ o ‘zarobljenoj državi’ naišao je na snažan odjek.

Meteorski uspon pokreta Tisza U ožujku 2024. Magyar je pred desecima tisuća ljudi pokrenuo politički pokret, preuzevši tada marginalnu stranku Tisza. Time je izbjegao birokratske prepreke i odmah ušao u političku arenu. U samo nekoliko mjeseci Tisza je ostvarila rezultat kakav nije viđen u modernoj mađarskoj politici – gotovo 30 posto glasova na europskim izborima i snažan zamah pred nacionalne izbore. Magyar se pritom distancirao od tradicionalne opozicije, poručujući da nema ‘lijevo ni desno, nego samo Mađarska’, ciljajući birače razočarane i vlašću i starim oporbenim strukturama. Karizma, ali i kontroverze Ljudi koji ga poznaju opisuju ga kao energičnog i autentičnog, ali i impulzivnog političara. Tijekom kampanje obilazio je zemlju nevjerojatnim tempom, održavajući i do šest govora dnevno, okupljajući tisuće ljudi i razbijajući dugogodišnju političku apatiju.

Istodobno, dio birača prema njemu zadržava skepsu. Njegova prošlost u Fideszu i dalje izaziva sumnje, a mnogi priznaju da je podrška Tiszi dijelom i ‘glas protiv Orbána’, a ne nužno za Magyara. Što zapravo nudi? Unatoč detaljnom programu, mnogi analitičari ističu da Magyar ostaje svojevrsna ‘crna kutija’. Kampanju je vodio disciplinirano, izbjegavajući konkretne detalje koji bi mogli postati meta medija bliskih vlasti. Ipak, ključna obećanja uključuju obnovu demokratskih institucija i vladavine prava, borbu protiv korupcije i pristupanje europskom tužiteljstvu, deblokadu zamrznutih EU fondova, smanjenje ovisnosti o ruskoj energiji do 2035. te pragmatične odnose s Rusijom i Kinom. U odnosu prema Ukrajini, zadržao je oprezan stav sličan Orbánovu – protiv slanja oružja i ubrzanog ulaska Kijeva u EU. Sustav koji je teško promijeniti U slučaju izborne pobjede (s Orbanom se ipak nikad ne zna, pa ćemo biti oprezni) pitanje je koliko bi Magyar mogao promijeniti sustav koji je Fidesz gradio 16 godina. Državne institucije, mediji i pravosuđe u velikoj su mjeri ispunjeni lojalistima vladajuće stranke.