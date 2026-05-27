Rubio: 'Ne možemo i nećemo dopustiti da bilo koji slučaj ebole uđe u Sjedinjene Države'

Bi. S. / Hina

27.05.2026 u 21:09

Marco Rubio
Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
Sjedinjene Države moraju spriječiti ulazak svakog slučaja ebole u zemlju iz Demokratske Republike Kongo, gdje je izbijanje zaraze već uzrokovalo vjerojatnih 220 smrtnih slučajeva i 900 zaraženih, rekao je u srijedu državni tajnik Marco Rubio

'Ne možemo i nećemo dopustiti da bilo koji slučaj ebole uđe u Sjedinjene Države', poručio je Rubio na sastanku kabineta.

'State Department, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) te Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (HHS) rade vrlo naporno kako bi obuzdali ovu krizu, posebno u zemljama gdje je trenutno prisutna, prije svega u Demokratskoj Republici Kongo, pa smo povećali pomoć kako bismo osigurali da se ondje stavi pod kontrolu', rekao je Rubio.

Sjedinjene Države su prošli tjedan objavile da pojačavaju zdravstvene kontrole na svojim granicama. CDC je uveo ograničenja ulaska na 30 dana putnicima koji su u posljednja tri tjedna bili u DR Kongu, Ugandi i Južnom Sudanu.

Američki liječnik u Njemačkoj u stabilnom stanju

Američki liječnik koji je radio u Kongu i zaražen je virusom ebole, a trenutačno se liječi u Berlinu, u stabilnom je stanju, priopćila je u srijedu sveučilišna bolnica Charite.

'Muškarac se dobro osjeća s obzirom na okolnosti. Njegovo virusno opterećenje naglo je opalo tijekom proteklog tjedna', rekao je Leif Erik Sander, šef klinike za zarazne bolesti i intenzivnu njegu.

Sander je dodao da je bolničko osoblje optimistično da će se pacijent potpuno oporaviti.

Njemačka ministrica zdravstva Nina Warken posjetila je u srijedu bolnicu u središtu Berlina kako bi dobila najnovije informacije o pacijentovom stanju.

Rekla je da Njemačka nije primila daljnje zahtjeve za liječenje pacijenata oboljelih od ebole.

