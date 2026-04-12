Stižu prve čestitke Peteru Magyaru: Mađarska je izabrala Europu!

Nakon prebrojanih 53,45 posto glasova, Magyarova Tisza ima 136 mjesta u 199-članom parlamentu, a Fidesz premijera na odlasku Viktora Orbana 56 mjesta. Izbore je obilježila i rekordna izlaznost.

Orban je priznao poraz, rekavši da je on "jasan i bolan", a Magyar je kazao da mu je u telefonskom razgovoru premijer na odlasku čestitao na izbornoj pobjedi.

Macron je na X-u napisao da je razgovarao s ​Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi na mađarskim parlamentarnim izborima.