Giorgia Meloni poslala najžešću poruku EU dosad: 'Doprinijeli ste padu'

Talijanska premijerka poručla je da je EU 'birokratski div koji je prečesto žrtvovao konkurentnost, rast i stratešku viziju na oltaru ideoloških i tehnokratskih pristupa' tražeći fiskalnu fleksibilnost po pitanju rastućih cijena energije

Talijanska premijerka Giorgia Meloni počela je vršiti pritisak na Bruxelles da pokaže veću fiskalnu fleksibilnost kako bi se obuzdali rastući troškovi energije. S obzirom na opće izbore zakazane za 2027. godinu, nagli porast cijena energije mogao bi potkopati javnu podršku njezinoj vladi. Tijekom opće skupštine Confindustrije, glavnog talijanskog poslovnog udruženja, Meloni je otvoreno napala "trenutnu strukturu" Europske unije. "Birokratski div koji je prečesto žrtvovao konkurentnost, rast i stratešku viziju na oltaru ideoloških i tehnokratskih pristupa, čime je doprinio postupnom ekonomskom i geopolitičkom padu kontinenta", prenosi njene riječi Euronews. Time je Meloni pojačala svoje kritike pretjerane birokracije EU-a, njezina "nerazumnog" pristupa zelenoj tranziciji i neuspjeha da djeluje kao strateški akter u međunarodnom okruženju pogođenom višestrukim krizama.

Pismo von der Leyen Meloni je već prošli tjedan dospjela na naslovnice medija diljem Europe pismom upućenim izravno predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, zahtijevajući fiskalnu fleksibilnost za rješavanje tekuće energetske krize, što je rješenje slično nedavno odobrenom za obrambene troškove. Kao odgovor, europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis izjavio je 22. svibnja da Komisija ispituje "postojeće fleksibilnosti" unutar svog fiskalnog okvira za rješavanje energetske krize. No, jasno je dao do znanja da svaka fleksibilnost mora biti financijski održiva i ispunjavati tri načela: privremenost, ciljanost i prilagođenost. Među državama članicama EU još uvijek ne postoji konsenzus o tome kako upravljati fiskalnim odgovorom na energetsku krizu. Očekuje se da će rasprava dominirati tijekom ljeta, uključujući i sastanak Europskog vijeća u Bruxellesu 18. i 19. lipnja.



Hvatanje glasova S druge strane, Italija je usred lokalnih izbora, koji su stavili čelnike glavnih stranaka pod pritisak kampanje. Prvi krug održan je 24. i 25. svibnja u većini gradova, a potencijalni drugi krug trebao bi se održati 7. i 8. lipnja. U svibnju je desni centar ostvario niz pobjeda, osvojivši utrke za gradonačelnike u nekoliko većih gradova, uključujući Veneciju na sjeveru i Reggio Calabriju na jugu. Prema nedavnim anketama Ipsosa, Meloni zadržava značajnu podršku kod kuće, unatoč porazu svoje vlade na ključnom referendumu o reformi pravosuđa. Italija se sljedeće godine suočava s općim izborima, a kritiziranje EU-a stalni je dio talijanskih kampanja. Za Rim, izborna kampanja sve je više trajno stanje stvari. U tom kontekstu, premijerkin borbeniji stav prema Bruxellesu također postavlja temelje za njezin napor da od Europske komisije osigura veću fleksibilnost u javnoj potrošnji. Za Nicolu Procaccinija, visokopozicioniranog zastupnika u desničarskoj stranci Braća Italije, govor premijerke dao je ozbiljan doprinos tome da EU postane pragmatičniji, autoritativniji i da poštuje nacionalne identitete. "Biti proeuropski danas ne znači pasivno prihvaćanje svake odluke koju donesu institucije EU, već imati hrabrosti pozivati ​​na Europu koja je praktičnija, manje ideološka i više usklađena s potrebama svojih građana, poduzeća i država članica“, rekao je Procaccini. Očekuje se da će se pitanje koliko bi europskim vladama trebalo biti dopušteno odstupiti od Pakta o stabilnosti naći na stolu sastanka Europskog vijeća, gdje Italija vjerojatno neće naići na puno simpatija nordijskih zemalja.