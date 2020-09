Magla, posebna regulacija, čekanja... pogledajte stanje na cestama

Zbog magle vidljivost je mjestimice smanjena na cestama u Lici i Dalmaciji , izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK). Na autocesti A1 Zagreb - Split - Ploče do 30. rujna od ponedjeljka do četvrtka do 10 sati i iza 18 sati te petkom do 9 sati i iza 18 sati u zoni čvora Žuta Lokva višekratno će se kratkotrajno zaustavljati promet zbog izvanrednih prijevoza Na autocesti A2 Zagreb - Macelj između čvorova Zaprešić i Sveti Križ Začretje vozi se dvosmjerno, a na dionici Krapina-Sveti Križ Začretje u zonama radova vozi se jednim trakom

Od 7. do 10.rujna zbog radova na zapadnom nadvožnjaku kod čvora Kraljevečki Novaki u smjeru Goričana na autocesti A4 Goričan - Zagreb vozit će se jednim trakom, uz moguće kraće zastoje i kolone vozila u pokretu tijekom vršnih opterećenja. Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom prometu. Od 1. rujna otvorena su samo tri granična prijelaza između Mađarske i Hrvatske: Duboševica - Udvar, Terezino Polje - Barcs (samo za građane iz Hrvatske i Mađarske) i Goričan - Leteneye. Mađarska zatvara granice za sve putnike koji nemaju adresu stanovanja u toj zemlji (ulaz je omogućen samo za tzv. opravdane slučajeve). Državljani Hrvatske od 15. kolovoza za ulazak u Srbiju moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, osim ukoliko samo tranzitiraju kroz Srbiju. Sve osobe koje iz Republike Hrvatske putuju u Italiju (od 13. kolovoza) i Austriju (od 18. kolovoza), prilikom ulaska moraju imati negativan test na COVID – 19 koji nije stariji od 72 sata ili se testirati u roku od 48 sati od ulaska u te zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća.