Mađarska se priprema na seks skandal: Objavljena fotografija iz spavaće sobe i natpis 'Uskoro'

M. Šu.

11.02.2026 u 11:08

Zaslon ekrana na stranici registriranoj na ime potpredsjednika oporbene Tisze
Zaslon ekrana na stranici registriranoj na ime potpredsjednika oporbene Tisze Izvor: Screenshot / Autor: radnaimark.hu/
Nekoliko mjeseci uoči izbora u Mađarskoj političku scenu potresa novi skandal, a iza njega, prema riječima najveće oporbene stranke, stoje Viktor Orban i njegov Fidesz

Orbanov najveći politički protivnik i favorit na ovogodišnjim izborima Peter Magyar objavio je da je netko zakupio internetsku stranicu s imenom potpredsjednika njegove stranke Tisza Marka Radnaija. Na stranici je prikazan krevet uz natpis 'Uskoro'.

Mađarski mediji pišu o tome da bi se na stranici uskoro mogla pojaviti snimka koja navodno prikazuje Magyara i Radnaija kako sudjeluju u nekoj vrsti seksualnih orgija. Sam Radnai rekao je za 444.hu da je čuo za pokušaje da ga se poveže s homoseksualnom vezom, istaknuvši da su te tvrdnje neutemeljene i da on nema takvu vezu.

Magyar je rekao da je pokušao ranije zakupiti stranicu s imenom Marka Radnaija, ali da to nije bilo moguće. Također, smatra da Fidesz planira objaviti snimku u kojoj su prikazani on i njegova tadašnja partnerica.

'Pretpostavljam da planiraju objaviti snimku, možda i montiranu, na kojoj sam s tadašnjom partnericom u intimnoj situaciji. Ne znam što žele postići ovim, osim da skrenu pažnju', rekao je Magyar.

Ističe da neće popustiti nikakvim ucjenama.

'Da, ja sam 45-godišnji muškarac i imam redovan seksualni život. S punoljetnom partnericom. Imam troje maloljetne djece, koje ova podla 'obiteljska' vlada očigledno ignorira. Ali dobro je da svi znaju da neću popustiti ni pred kakvim ucjenama, ni sada ni u budućnosti. Nisam ukrao 650 milijardi iz Narodne banke, nisam spasio pedofilske pomagače, nisam pomagao u uništavanju tisuća djece koje financira država i nanošenju štete zdravlju desetina tisuća naših sunarodnjaka', poručio je.

Peter Magyar Izvor: EPA / Autor: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Na kraju je Fidesz i Viktora Orbana opisao kao kukavice.

'Drage kukavice iz Fidesza, slobodno iznosite sve, falsificirajte kako vam drago, neću popustiti ucjenama ili prijetnjama. Ni mađarskoj političko-ekonomskoj mafiji ni članovima međunarodne mreže koja ih podržava. Mađarska nije na prodaju, nema cijene za koju bih iznevjerio svoje sunarodnjake', zaključio je Magyar.

