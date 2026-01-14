Tko je čovjek zbog kojeg se Orbanu trese stolica kao nikad dosad?

Mađarska će 12. travnja održati parlamentarne izbore, a prvi put nakon gotovo dva desetljeća vlasti Viktor Orban i njegova stranka Fidesz ulaze u kampanju kao slabija karika. Proljetni izbori dolaze u trenutku dubokog zamora birača, institucionalne krize i sve otvorenijih kritika zbog urušavanja vladavine prava, a u središtu tog političkog potresa našao se čovjek koji je donedavno bio dio tog sustava – Peter Magyar

Prema anketi Politica, Magyareva stranka Tisza (Stranka poštovanja i slobode) trenutačno vodi s 49 posto potpore dok je Fidesz pao na 37 posto. Takav odnos snaga donedavno je bio nezamisliv u političkom sustavu koji je Orban godinama čvrsto kontrolirao. Od insajdera do najopasnijeg protivnika Ovaj 44-godišnji pravnik nije klasični oporbenjak. Magyar je gradio karijeru u Fideszu i državnom aparatu: radio je u Ministarstvu vanjskih poslova, stalnom predstavništvu Mađarske pri EU-u, Uredu premijera te vodio Studentski kreditni centar. Bio je, kako su ga opisivali mediji, 'moćan insajder' tog sustava.

Prijelomni trenutak dogodio se u veljači 2024. godine, nakon skandala s predsjedničkim pomilovanjem u slučaju zataškavanja seksualnog zlostavljanja djece. Kada je tadašnja predsjednica Katalin Novak bila prisiljena na ostavku, a njegova bivša supruga, ministrica pravosuđa Judit Varga, povukla se iz politike, Magyar je javno raskinuo s Fideszom, podnio ostavku na sve državne funkcije te optužio stranku za autoritarnost i sistemsku korupciju. Njegova rečenica da 'nekoliko obitelji posjeduje pola države' postala je viralna, a intervjui u najčitanijim mađarskim medijima prikupili su milijune pregleda.

Tisza – nova opozicija, bez 'stare garde' Na nacionalni praznik, 15. ožujka 2024., Magyar je pred desecima tisuća ljudi u Budimpešti najavio stvaranje nove političke platforme. Umjesto osnivanja nove stranke, preuzeo je tada marginalnu Tiszu (osnovanu 2020.) kako bi izbjegao administrativne prepreke i gubitak vremena. Potez se pokazao ključnim. Na izborima za Europski parlament 2024. godine Tisza je osvojila gotovo 30 posto glasova, što je najbolji rezultat neke mađarske stranke koja nije Fidesz od 2006., osiguravši sedam parlamentarnih mjesta. Magyar se pritom jasno distancirao od 'stare oporbe', odbacujući saveze s 'kompromitiranim i neučinkovitim strankama' koje su godinama bezuspješno pokušavale srušiti Orbana.