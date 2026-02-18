Šušnjar opet 'spustio' Mađarima i Slovacima: Pogledajte koje im je podatke sada izvadio

Jučerašnje prepucavanje mađarskog šefa diplomacije Petera Szijjarta i hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara nastavilo se i danas

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovno se 'ironično' obratio Mađarskoj i Slovačkoj na društvenim mrežama, poručivši da 'jeftina ruska nafta' očito dolazi i s 'višim cijenama na benzinskim pumpama'. 'Iako su globalna tržišta u posljednje vrijeme nestabilna, Hrvatska i dalje ima najniže cijene dizela i benzina među zemljama regije. I to nakon izlaska iz državne regulacije cijena derivata, koja je u nekim susjednim zemljama još uvijek na snazi. Uz to, nafta i naftni derivati dolaze iz zapadnih i drugih pouzdanih dobavnih pravaca, što dodatno jača sigurnost opskrbe i stabilnost sustava. To nije slučajnost, već rezultat odgovorne politike koja drži tržište funkcionalnim i štiti standard građana', objavio je Šušnjar na X-u, te priložio tablicu s cijenama benzina i dizela u regiji.

Cijena benzina i dizela u Hrvatskoj tako je 1,43 eura po litri. U Mađarskoj i Slovačkoj koje su do sada dobivale, kako su rekle, jeftinu rusku naftu, cijene na benzinskim postajama su više. U Mađarskoj je cijena benzina 1,48 eura, a dizela 1,52 eura po litri. U Slovačkoj je cijena benzina 1,49 eura, a dizela 1,45 eura po litri.

