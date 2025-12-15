Nobelovka Machado zadobila ozljedu pri bijegu iz Venezuele u Norvešku

Machado je otputovala u Norvešku prkoseći desetljetnoj zabrani putovanja koju su joj nametnule vlasti u njezinoj domovini i nakon što se više od godinu dana skrivala, ali nije uspjela stići na službenu dodjelu Nobelove nagrade u srijedu.

Liječnici koji su je pregledali u Oslu dijagnosticirali su joj prijelom kralješka, izvijestio je norveški dnevni list Aftenposten, pozivajući se na anonimne izvore.

Ozljedu je zadobila usred lošeg vremena tijekom putovanja brodom, piše Aftenposten.