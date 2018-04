Lovac koji je u Izraelu isprobao naš pilot ima burnu prošlost: Pogledajte kako je izgledao nakon 'totalke' 2005.

Nakon što je u ponedjeljak pukovnik Željko Ninić, zapovjednik 91. Zrakoplovne baze HRZ-a, 44-minutnim letom postao prvi hrvatski pilot koji je u Izraelu isprobao avione F-16 Barak što ih Hrvatska kupuje od izraelske vojske, portal obris.org objavio je kako je naš pilot letio upravo u lovcu koji je prije 13 godina doživio ozbiljan udes, zbog čega je ta letjelica bila izvan funkcije sedam godina

prijave do 16. travnja

Na tim referentnim stranicama stoji kako je F-16 s brojem 041 poletio 3. svibnja 2005. prijepodne na rutinski trenažni let tijekom kojeg je dvočlana posada zabilježila čitav niz kvarova na stajnom trapu. Posada je neuspješno pokušala riješiti problem te su se pilot i navigator katapultirali iz kabine aviona nakon što je on već dodirnuo pistu zračne baze Ramat David na sjeveru Izraela, iz koje je u ponedjeljak na pokazni let poletio i Ninić.

Prema pisanju specijalizirane internetske stranice, pilot zrakoplova s brojem 041 uočio je kvar na stajnom trapu nekoliko sekundi nakon slijetanja pri brzini od 140 čvorova (260 km/h). Stajni trap se u dodiru s pistom polomio, nakon čega se počeo prevrtati, a avion je lijevim krilom udario o površinu piste, pa su pilot i navigator bili primorani aktivirati katapult, poslije čega se letjelica prevrnula na leđa. Obojica letača uspješno su se padobranima prizemljila na tlo te je započela opsežna istraga o kvaru.