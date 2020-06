Lov na glasove: Koliko je Facebook zaradio od hrvatskih političara u ovoj kampanji i tko najviše troši?

Iako su zbog situacije s koronavirusom smanjene aktivnosti u kampanji, svi pretendenti na mjesta u Saboru bez problema mogu za promidžbu koristiti društvene mreže. Političarima je oduvijek bio najdraži Facebook, pa smo pobrojali koliko su potrošili na oglase na toj društvenoj mreži u posljednjih tjedan dana

Rekorder po potrošnji za oglase na Facebooku u posljednjih tjedan dana (od 16. do 22. lipnja), odnosno otkada je počela kampanja - je HDZ . Na oglase koji građanima iskaču na Facebooku pod oznakom sponsored HDZ je u proteklih tjedan dana potrošio 30.710 tisuća kuna. U oglase se ulagalo i sa stranice Andreja Plenkovića na Facebooku. Plenković je za svoje oglase u tjedan dana potrošio 19.219 kuna. Manje od 100 eura svaki na oglase su potrošili i Gordan Jandroković te Branko Bačić.

Iako su prema anketama treća stranka po jačini, u Domovinskom pokretu Miroslava Škore nisu ulagali u oglase na Facebooku. Barem ne sa svoje glavne stranice. No nešto je za promidžbu uplatio Miroslav Škoro sa svoje stranice, i to manje od 100 eura. Izdašniji je bio Slaven Dobrović, prvi na listi Domovinskog pokreta u 7. izbornoj jedinici, koji je na to utrošio 2556 kuna.