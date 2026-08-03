migrantska kriza

Šuica o situaciji u Ceuti: 'To je test novog europskog Pakta o migracijama i azilu'

M.Či.

03.08.2026 u 20:31

Dubravka Šuica
Dubravka Šuica Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Masovni ulazak migranata u španjolsku enklavu Ceutu izazvao je različite reakcije diljem Europe, ali i pokazao da je zaštita vanjskih granica EU prioritet

Povjerenica Europske komisije za Mediteran, Dubravka Šuica, istaknula je gostujući u Dnevniku HRT-a, da je masovni ulazak migranata u Ceutu test za novi europski Pakt o migracijama i azilu. Šuica, koju je predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen imenovala za rješavanje ove migranske krize, istaknula je kako je sad prioritet smirivanje situacije, zaštita vanjskih granica i jedinstven odgovor svih članica.

Istaknula je kako je sutrašnji sastanak ministara izuzetno važan te izrazila svoje uvjerenje kako će na njemu doći do zajedničkih rješenja. Podsjetila je da je danas već održan sastanak veleposlanika država članica. Dodala je i kako se 95 posto migranata već dobrovoljno vratilo u Maroko.

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Posebno je naglasila važnost diplomatskog angažmana EU.

'Rano smo se uključili i to je prava sreća. Koordinirali smo situaciju s marokanskim i španjolskim vlastima', objasnila je Šuica i nastavila kako je teško utvrditi što je dovelo do masovnog ulaska migranata u Ceutu.

Naglasila je da su migranti prelaskom u Ceutu ušli u schengenski prostor, ali se nisu mogli slobodno kretati.

'To je bila potpuna pogreška i bili su zavedeni od krijumčara i trgovaca ljudima', istaknula je.

Na kraju je naglasila kako nitko nikoga ne želi optuživati, ali i da se ovaj događaj u nizu zemalja iskoristio za politizaciju migrantskog pitanja.

'To nama nije u interesu i to ne želimo', rekla je na kraju gostovanja u Dnevniku HRT-a Šuica i dodala kako je ovo test Pakta o migracijama i azilu.

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