Ljevičar Sanchez u tankoj prednosti pred konzervativkom Fujimori

Fujimori je vodila u preliminarnim rezultatima i izlaznim anketama, ali Sanchez dobiva na vrijednosti od nedjelje navečer otkako pristižu glasački listići iz ruralnih regija Perua. No, očekuje se da će Fujimori imati koristi od glasova dijaspore kako oni budu pristizali.

Nakon oko 94,9 posto prebrojanih glasova, Sanchez je porastao na 50,10 posto, dok je Fujimori pala na 49,90 posto. Većina birača koji su glasali na izborima u nedjelju rekla je da su zabrinuti zbog kriminala i stanja gospodarstva, dok se uglavnom očekivao pomak udesno s obzirom na trend na izborima u drugim latinoameričkim zemljama.

Sanchez, ministar u vladi bivšeg predsjednika Pedra Castilla, nastojao je oponašati Castillov ruralni imidž, a čak je tijekom kampanje nosio kaubojski šešir širokog oboda kakav je imao bivši vođa.

Osim reforme ustava, Sanchez je predložio pomilovanje Castilla, koji služi 11-godišnju zatvorsku kaznu nakon što je pokušao raspustiti Kongres 2022. Najavio je i uvođenje poreza na neočekivane prihode i poreza na bogatstvo te reformu rudarskih koncesija.

Prijedlozi su privukli podršku prostranih ruralnih regija Perua, uključujući sve moćniji neformalni rudarski sektor zemlje, ali su uznemirili investitore. Peru je treći najveći svjetski proizvođač bakra i jedan od glavnih proizvođača zlata, srebra i cinka.

Fujimorin četvrti pokušaj

Fujimori, kojoj je ovo četvrti put da se našla u drugom krugu predsjedničkih izbora, pozvala je na strpljenje dok promatrala kako joj se rana prednost topi. 'Čekat ćemo do posljednjeg (glasa), a nadam se da će to učiniti i svi Peruanci', rekla je Fujimori u ponedjeljak ispred svoje kuće u Limi.

Sanchez je obraćajući se novinarima u Kongresu rekao da je 'samopouzdan i optimističan, ali pričekat ćemo 100 posto glasova. Ono što slijedi je rad za zemlju jer se mora stati na kraj peruanskoj političkoj nestabilnosti.'

Predsjednik Perua ujedno je čelnik države i vlade. Peruansko izborno povjerenstvo ONPE izjavilo je da se očekuje da će potpuno prebrojavanje glasova biti završeno do srpnja.

Fujimori se prethodno distancirala od svog oca Alberta Fujimorija, autoritarnog bivšeg peruanskog predsjednika koji se uhvatio ukoštac s kriminalom, ali je kasnije zatvoren zbog kršenja ljudskih prava. No, s obzirom na to je glavna briga birača na ovim izborima upravo kriminal, Fujimori se ponovno počela oslanjati na njegovo naslijeđe.

'Koalicija protiv Fujimori koja joj je svaki put oduzela pobjedu pred nosom činila se oslabljenom posljednjih godina', rekla je Jo-Marie Burt, profesorica latinoameričkih studija na Sveučilištu Princeton. 'Ali čini se da se možda ipak dovoljno ujedinila da spriječi njezinu pobjedu i ovaj četvrti put', tumači Burt.

Pobjednik izbora bit će deveti predsjednik Perua u posljednjih deset godina, od čega je Kongres u pet godina smijenio tri predsjednika. S obzirom na tako tijesnu utrku i kandidate od kojih se oboje vežu na bivše predsjednike s političkim teretom, Burt procjenjuje da će se politička fragmentacija zemlje vjerojatno nastaviti. 'U svakom slučaju, Peru čeka još pet godina turbulencija, političkih sukoba i nestabilnosti', zaključuje.