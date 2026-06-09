Američki borbeni helikopter Apache srušio se u blizini Hormuškog tjesnaca

Dva člana posade američkog borbenog helikoptera Apache spašena su nakon što se letjelica u ponedjeljak srušila u blizini Hormuškog tjesnaca, potvrdile su dvije osobe upoznate s incidentom
Za sada nije poznato što je dovelo do pada helikoptera. Prema jednom od izvora, koji je želio ostati anoniman jer je istraga u tijeku, još se utvrđuje je li Apache oboren iranskom vatrom, je li došlo do tehničkog kvara ili je uzrok nešto drugo, piše NY Times.
Incident se dogodio nakon nekoliko dana pojačanih napetosti na Bliskom istoku. Izrael i Iran razmijenili su vojne udare prije nego što su privremeno smanjili intenzitet sukoba, što je još jednom pokazalo koliko je krhko trenutačno primirje.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nije objavila informacije o padu helikoptera do trenutka kada je The New York Times u ponedjeljak navečer zatražio komentar Bijele kuće. Trumpov glasnogovornik nije odmah odgovorio na upit, a bez odgovora je ostalo i američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).
Američka vojska posljednjih mjeseci koristi helikoptere Apache, naoružane bespilotne letjelice MQ-9 Reaper te borbene zrakoplove F/A-18 i F-35 u operacijama kojima nastoji odgovoriti na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca i ograničavanje komercijalnog pomorskog prometa kroz jedan od najvažnijih svjetskih plovnih pravaca.
Od početka rata 28. veljače Iran je srušio približno 30 bespilotnih letjelica Reaper, dok je nekoliko američkih borbenih zrakoplova izgubljeno zbog neprijateljske ili prijateljske vatre. Ako se potvrdi da je riječ o borbenom gubitku, ovo bi bio prvi izgubljeni Apache u aktualnom sukobu.
Borbeni helikopter AH-64 Apache, naoružan projektilima Hellfire, smatra se jednom od najopasnijih letjelica koje djeluju u regiji. Njegove zadaće uključuju nadzor strateški važnog plovnog puta, odvraćanje napada manjih plovila te presretanje bespilotnih letjelica.
Posljednjih mjeseci američki helikopteri djeluju sve bliže iranskom teritoriju, uključujući otoke pod iranskom kontrolom u Hormuškom tjesnacu i Perzijskom zaljevu. Takav pristup dio je agresivnije strategije koju CENTCOM provodi usporedno s povremenim pregovorima Washingtona i Teherana o ponovnom otvaranju tjesnaca za međunarodni promet.