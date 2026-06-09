Američki borbeni helikopter Apache srušio se u blizini Hormuškog tjesnaca

Za sada nije poznato što je dovelo do pada helikoptera. Prema jednom od izvora, koji je želio ostati anoniman jer je istraga u tijeku, još se utvrđuje je li Apache oboren iranskom vatrom, je li došlo do tehničkog kvara ili je uzrok nešto drugo, piše NY Times.

Incident se dogodio nakon nekoliko dana pojačanih napetosti na Bliskom istoku. Izrael i Iran razmijenili su vojne udare prije nego što su privremeno smanjili intenzitet sukoba, što je još jednom pokazalo koliko je krhko trenutačno primirje.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nije objavila informacije o padu helikoptera do trenutka kada je The New York Times u ponedjeljak navečer zatražio komentar Bijele kuće. Trumpov glasnogovornik nije odmah odgovorio na upit, a bez odgovora je ostalo i američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).