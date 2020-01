Linić podržao Grabar Kitarović: Milanović nije dobar za SDP, a za Hrvatsku još manje

Bivši SDP-ovac Slavko Linić u razgovoru za Novi list otkrio je za koga će glasati u drugom krugu predsjedničkih izbora

'Ja znam odvagati što je za mene gore. Ne želim nikome ništa sugerirati, birači moraju sami izabrati hoće li nadmenog predsjednika, predsjednika koji će biti nadmeniji od jednog Trumpa. Možda im je to bolje od predsjednice koja se rukuje, grli, koja može uspostaviti kontakt. Hoće li građani vjerovati ili neće da će Milanović zloupotrebljavati predsjednički položaj, to je njihovo pravo...On je čovjek koji funkcionira po načelu ja pa ja i ako netko voli takvog čovjeka, dat će mu glas. Ali ja pa ja ne postoji u demokratskom svijetu. Uloga predsjednika je korektivna u hrvatskom političkom sustavu, ali ja pa ja vodi u apsolutizam....Milanović se nije promijenio, a nije se promijenila ni Grabar-Kitarović koja i dalje bježi od odgovornosti kada je riječ, recimo, o ženskim pravima i koja se ne želi jasno očitovati o Istanbulskoj konvenciji', rekao je Linić dodavši kako ne komunicira s bivšim kolegama iz SDP-a te da mnogi od njih i dalje simpatiziraju Zorana Milanovića pa mu 'nije stalo do njihova mišljenja'.

U razgovoru je otkrio kako se čuje sa starim društvom iz SDP-a te da dijele vrlo slično mišljenje vezano za status SDP-a i Zorana Milanovića.

'S onima koji su stali uz skute Zorana Milanovića ne pozdravljam se. Nisam zlopamtilo i to meni ne bi bio problem, ali njima je jer očito nemaju čistu savjest', zaključio je Slavko Linić.