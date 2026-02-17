Lika na nogama: Napušteni vojni aerodrom postaje migrantski centar?

Lokalna samouprava za objekt ima druge planove, ali, kako kažu, nitko ih o gradnji migrantskog centra nije ni pitao.

Azil, potreban zbog europskih direktiva, potencijalno bi se gradio na mjestu nekadašnjeg najstrože čuvanog vojnog aerodroma Željava , navodi Nova TV.

Informacija je odjeknula Likom. Nekad bogatim vojnim kompleksom u vlasništvu države upravlja Ličko-senjska županija, a čelni čovjek Ernest Petry ima svoje gledište. Spominje sportski aerodrom i iskorištavanje objekta na druge načine.

Općina Plitvička jezera vojni kompleks vidi kao muzej, planinarski dom, dom za starije i nemoćne, školu, policiju, no ideje su godinama odbijane što od države, a kasnije i od županije.