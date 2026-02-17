šok kod plitvica

Lika na nogama: Napušteni vojni aerodrom postaje migrantski centar?

M. Šu.

17.02.2026 u 22:42

Vojni Aerodrom Željava
Vojni Aerodrom Željava Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Bionic
Reading

Stanovnici Plitvičkih jezera su na nogama zbog mogućnosti da im se u susjedstvu izgradi migrantski centar.

Azil, potreban zbog europskih direktiva, potencijalno bi se gradio na mjestu nekadašnjeg najstrože čuvanog vojnog aerodroma Željava, navodi Nova TV.

Lokalna samouprava za objekt ima druge planove, ali, kako kažu, nitko ih o gradnji migrantskog centra nije ni pitao.

Vojni aerodrom Željava Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Informacija je odjeknula Likom. Nekad bogatim vojnim kompleksom u vlasništvu države upravlja Ličko-senjska županija, a čelni čovjek Ernest Petry ima svoje gledište. Spominje sportski aerodrom i iskorištavanje objekta na druge načine.

Općina Plitvička jezera vojni kompleks vidi kao muzej, planinarski dom, dom za starije i nemoćne, školu, policiju, no ideje su godinama odbijane što od države, a kasnije i od županije.

Željava je za njih turističko mjesto, kao i cijela općina, koja svjetski brend gradi desetljećima.

'Ovo je sve neslužbeno, mogu u ovom trenutku reći da smo zabrinuti. Tražili smo od države u više navrata da prostor prepusti općini koja bi znala to na koncu konca usmjeriti u ono što smo zainteresirani, ponajprije turizam', poručio je Hrvoje Matejčić, načelnik Općine Plitvička jezera.

tportal
