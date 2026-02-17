pogledajte scene

Kaštelani 'spalili' Tita i Pavelića: 'Vrijeme je da se o njima više ne priča jer nisu bitni'

M. Šu.

17.02.2026 u 21:01

Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na 213. Donjokaštelanskom krnjevalu završnica pokladnih svečanosti održana je u Kaštel Starom, gdje je tradicionalno spaljen krnje, simbolična figura kojoj se pripisuju sve nedaće iz protekle godine

Središnji lik ovogodišnjeg krnje bio je prikaz Ante Pavelića i Josipa Broza Tita. Organizatori su objasnili kako je izbor imao jasnu poruku – simbolično zatvaranje poglavlja stalnih podjela i vraćanja na povijesne prijepore.

'Vrijeme je da se i Ante i Tito ostave u prošlosti i da se o njima više ne priča jer oni više nisu bitni', poručili su organizatori, naglašavajući kako je cilj bio poslati poruku okretanja budućnosti, a ne produbljivanja ideoloških rasprava.

Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prema tradiciji, prije spaljivanja krnje pročitana je presuda u kojoj se kroz humor i satiru progovara o društvenim, političkim i svakodnevnim problemima koji su obilježili proteklu godinu.

