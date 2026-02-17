Kaštelani 'spalili' Tita i Pavelića: 'Vrijeme je da se o njima više ne priča jer nisu bitni'

Središnji lik ovogodišnjeg krnje bio je prikaz Ante Pavelića i Josipa Broza Tita. Organizatori su objasnili kako je izbor imao jasnu poruku – simbolično zatvaranje poglavlja stalnih podjela i vraćanja na povijesne prijepore.

'Vrijeme je da se i Ante i Tito ostave u prošlosti i da se o njima više ne priča jer oni više nisu bitni', poručili su organizatori, naglašavajući kako je cilj bio poslati poruku okretanja budućnosti, a ne produbljivanja ideoloških rasprava.