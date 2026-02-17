Zagrebački ZOO jedini na svijetu ima ove životinje: Ovako je tekla akcija spašavanja iz Cetinske krajine

Čovječje ribice svoj život provode u potpunom mraku podzemlja, a izlazak na površinu za njih predstavlja gotovo sigurnu smrt, podsjeća HRT.

Izbačene na površinu bez mogućnosti povratka

Stručnjaci objašnjavaju da se, nakon što ih tlak vode izbaci na površinu, čovječje ribice više ne mogu vratiti u svoje prirodno stanište.

'Tlak ih je izbacio na površinu i one se više ne mogu same vratiti. Jedini način da prežive jest da ih se odnese u zoološki vrt jer bi njihovim vraćanjem u podzemlje došlo do trajne štete zbog unošenja bakterija među druge jedinke', rekao je Branimir Jukić, savjetnik geograf iz Javne ustanove More i krš Splitsko-dalmatinske županije.

Boravak izvan podzemlja iznimno je opasan za ovu vrstu. Kad čovječja ribica izađe na površinu, njezine šanse za preživljavanje gotovo su nikakve. Nisu navikle na visoke temperature, Sunčevu svjetlost, a još su opasnije bakterije i zaraze kojima su izložene, upozorio je Stjepan Mekinić, stručni voditelj u istoj ustanovi.