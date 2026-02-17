Zagrebački ZOO jedini na svijetu ima ove životinje: Ovako je tekla akcija spašavanja iz Cetinske krajine

Proteklih dana na području Cetinske krajine provodi se velika akcija spašavanja čovječjih ribica, strogo zaštićene i rijetke životinjske vrste. Obilne kiše uzrokovale su snažno izbijanje podzemnih voda na površinu, a bujice su iz špilja, jama i podzemnih jezera izbacile i brojne primjerke ovog dinarskog endema.
Čovječje ribice svoj život provode u potpunom mraku podzemlja, a izlazak na površinu za njih predstavlja gotovo sigurnu smrt, podsjeća HRT.
Izbačene na površinu bez mogućnosti povratka
Stručnjaci objašnjavaju da se, nakon što ih tlak vode izbaci na površinu, čovječje ribice više ne mogu vratiti u svoje prirodno stanište.
'Tlak ih je izbacio na površinu i one se više ne mogu same vratiti. Jedini način da prežive jest da ih se odnese u zoološki vrt jer bi njihovim vraćanjem u podzemlje došlo do trajne štete zbog unošenja bakterija među druge jedinke', rekao je Branimir Jukić, savjetnik geograf iz Javne ustanove More i krš Splitsko-dalmatinske županije.
Boravak izvan podzemlja iznimno je opasan za ovu vrstu. Kad čovječja ribica izađe na površinu, njezine šanse za preživljavanje gotovo su nikakve. Nisu navikle na visoke temperature, Sunčevu svjetlost, a još su opasnije bakterije i zaraze kojima su izložene, upozorio je Stjepan Mekinić, stručni voditelj u istoj ustanovi.
Lokalno stanovništvo reagiralo na vrijeme
Ključnu ulogu u spašavanju imala je brza reakcija lokalnog stanovništva, koje je prepoznalo da je riječ o zaštićenoj endemskoj vrsti. Odmah je organizirano njihovo premještanje iz Cetinske krajine u Zagreb.
'Organizirali smo žurni transport 17 jedinki u zagrebački Zoološki vrt. Sve su preživjele i sada su zbrinute na najbolji mogući način. Slična situacija dogodila se i prije šest - sedam godina. Treba naglasiti da je čovječja ribica endem Dinarskog kraja', rekao je Domagoj Lažeta, ravnatelj Javne ustanove More i krš Splitsko-dalmatinske županije.
Na području Splitsko-dalmatinske županije poznato je oko 15 lokaliteta na kojima obitava čovječja ribica. Zanimljivo je da je upravo na području Cetinske krajine 1846. godine prvi put u Hrvatskoj otkrivena čovječja ribica, istaknuo je Jukić.
Oporavak u zagrebačkom ZOO-u
Spašene jedinke sada se nalaze u oporavilištu Zoološkog vrta Grada Zagreba, gdje se pomno prati njihovo stanje.
'Malo su izudarane i imaju poneku porezotinu, ali načelno su dobro. Svaka je smještena u svoj akvarij i pratimo njihovu situaciju. Riječ je o životinjama srednje dobi – starije su od mene – i ono što je fascinantno jest da u ovakvim uvjetima mogu živjeti iznimno dugo', rekao je ravnatelj Zoološkog vrta Ivan Cizelj.
Stručnjaci ističu da se spašene čovječje ribice više neće vraćati u prirodu.
'Nećemo ih vraćati jer su pokupile zarazu, a šanse za preživljavanje puno su veće u kontroliranim uvjetima nego u prirodi', naglasio je Mekinić.
Čovječje ribice ime su dobile po ljudima zbog boje kože, a ako ih posluži sreća, mogu doživjeti i stotu godinu života.