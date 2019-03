Lika izabrala Županijsku skupštinu, što dalje?

Čak 31 vijećnik u nedjelju izabran na izborima za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije uskoro bi u novom sastavu trebao sjesti u klupe. No do tog trenutka još moraju biti ispunjeni neki rokovi, a i kada Skupština konačno bude konstituirana, može se dogoditi da za nekoliko mjeseci dođe do novih izbora

Državno izborno povjerenstvo još je u nedjelju navečer objavilo privremene rezultate prijevremenih izbora u Ličko-senjskoj županiji. Time su se otvorila i vrata za podnošenje prigovora. Prema Zakonu o lokalnim izborima, prigovore mogu podnijeti političke stranke, nositelji nezavisnih lista, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje pet posto birača jedinice u kojoj se provode izbori. U slučaju Ličko-senjske županije svi oni mogu podnijeti prigovore Državnom izbornom povjerenstvu i za to imaju rok od 48 sati od izbora. DIP će pak nakon toga imati 48 sati u kojima će morati razriješiti njihove prigovore i donijeti rješenje.

Ukoliko pak oni koji su imali prigovore ne budu zadovoljni rješenjem DIP-a, mogu se obratiti i Ustavnom sudu. Za to također imaju rok od 48 sati, a Ustavni sud onda ima rok od 48 sati da riješi njihovu žalbu. Tek nakon što budu riješeni svi rokovi za prigovore i ako sve bude u redu, DIP može proglasiti rezultate izbora službenima. Proglašenjem službenih rezultata počinje teći i rok za konstituiranje nove županijske skupštine. Zakon kaže da će konstituirajuću sjednicu sazvati ministar uprave ili osoba koju on ovlasti i to u roku od 30 dana od objave konačnih rezultata izbora. Ukoliko pak ona ne bude konstituirana u prvom pokušaju, ministar će vijećnicima dati rok od još 30 dana, a propadne li i drugi pokušaj, dobit će još jedan rok od 30 dana. Ukoliko pak ne uspije ni treći pokušaj, raspisat će se novi izbori.

Kao i u slučaju Sabora, županijske skupštine, pa tako i ona u Ličko-senjskoj županiji, konstituirane su kada se izabere novi čelni čovjek skupštine. Tko će to biti, ovisit će prije svega o tome hoće li HDZ, kao relativni pobjednik izbora, postići dogovor o županijskoj većini, a za sada se spekulira da bi mogao tražiti partnera u HSP-u i Karlu Starčeviću. To očekuje i ličko-senjski župan Darko Milinović, na kojem je da nakon konstituiranja predloži novi proračun skupštini. Podsjetimo, upravo su zbog nedonošenja proračuna bili raspisani ovi prijevremeni izbori. Milinović je već najavio da namjerava predložiti proračun već na prvoj sjednici, no na HDZ-u i partnerima će biti da taj proračun i prihvate te tako spase županiju od još jednih izbora. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, naime, propisuje da se proračun mora donijeti u roku od 90 dana od konstituiranja skupštine.