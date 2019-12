Leinert Novosel: Debata se svodila na međusobne obračune, on je bio tipični Milanović, njezini gafovi ostali u sjeni

Zoran Milanović bio je tipičan Zoran Milanović, dok se Grabar-Kitarović držala solidno, na momente i zbunjeno. No pitanje je koliko su uspješno i jedan i drugi odradili sučeljavanje, ocjena je stručnjakinje za komunikologiju Smiljane Leinert Novosel

U prvim reakcijama mnogi su isticali njegovu agresivnost. 'Kod njega je način dominirao nad sadržajem. On je pokazao znanje da razumije o čemu se radi, da ima veze i poznanstva te iskustvo, da je sad pametniji...no pametniji nije u komunikacijskom pogledu, tu je bio isti kao što je bio nekada. U puno situacija se mogao suzdržati i drugačije reagirati, ali ne, to je jače od njega, vodio je bitku sa HDZ-om i sa premijerom i debatirao sa svima, a ne samo s Grabar Kitarović ', kaže Leinert Novosel.

S druge strane aktualne predsjednica, poručuje komunikologinja, trudila se ostali stabilna, ali...

'Nije ponudila ništa novog što nismo do sada već znali, dakle sadržajno uobičajeno. Načinski na momente je djelovala malo zbunjeno, a na momente se dobro sjetila parirati. I vjerojatno je potvrdila izbor svojih birača koji će vjerojatno zaključiti koga bi radije gledali idućih pet godina', kaže Leinert Novosel.

Zbog nastupa Zorana Milanovića neki su i njeni gafovi ostali u sjeni, poput onog kad je za Sanadera rekla da je bio jedan od najuspješnijih premijera i to na dan kada je isti nepravomoćno osuđen na 6 godina zatvora zbog primanja mita u slučaju Ina-MOL.

Grabar Kitarović djelovala dosta umorno

'To je ostalo u sjeni. Mislim da Milanović jučer nije pobijedio samoga sebe, on uvijek pokazuje motivaciju i uvijek je visoko motiviran i stalo mu je, neće pasivno sjediti i prilagođavati se, to je njegov stil. No takav način komunikacije ljude odbija, pogotovo nakon dva i pol sata. I time su ljudi počeli opraštati i gafove koje je napravila Kolinda Grabar Kitarović, koja mi je djelovala dosta umorno iako se trudila biti ljubazna i pristojna i ne reagirati', kaže Leinert Novosel.

Kritike komunikologinja ima na samu organizaciju sučeljavanja. 'Format mi je bio potpuno neprimjeren, predugačak i prekompliciran, pitanja bezvezna koja se nisu ticala toga što je cilj, a to je osvojiti birače. To je bilo sučeljavanje teško za gledati i ne vidim tko je tu uspio privući neke nove birače. Na sučeljavanju su se jedino jasnije pokazale osobnosti jednog i drugog. Ne to da li oni znaju i što su radili, nego kakvi su to ljudi i čemu bi mogli svjedočiti u budućnosti. No to smo mi znali, možda na momente zaboravili ili stavili u drugi plan, ali su nas sada podsjetili', poručuje Leinert Novosel za tportal.

