'Grabar Kitarović je izula Milanovića iz cipela, čekala sam samo kada će nasrnuti na nju. Jedan je znak odao da je i ona nervozna'

'Izbacila ga je iz cipela. I on je nju, no ona je imala izvanrednu samokontrolu. Ja sam mislila hoće li on puknuti i fizički nasrnuti na nju. Imao je pozu: Hoćeš se tući?', analizira komunikologinja Ljiljana Buhač dvoipolsatno sučeljavanje predsjedničkih kandidata Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića

U ponedjeljak je održano prvo sučeljavanje predsjedničkih kandidata. Na RTL-u su dva i pol sata odgovarali na pitanja i međusobne replike. Često su se otvoreno sukobljavali, a najnapetije je bilo kada bi se spomenuli Ivo Sanader, Milan Bandić ili pak braniteljski šator u Savskoj 66.

No, neovisno o temama, ono što su pokazali držanjem i govorom tijela, govori više o samim kandidatima nego ono što su izrekli. Komunikologinja dr.sc. Ljiljana Buhač nakon sučeljavanja je za tportal analizirala nastup Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović. Kaže da je Milanović od samog ulaska u studio bio vidno napet. To se protekom vremena samo dodatno pojačavalo.

Smatra da ga je Grabar Kitarović na ovom sučeljavanju 'izula iz cipela', ne sadržajem izrečenog ili argumentima nego mirnoćom. 'Njega je iznervirala njezina mirnoća. Ona je pokazala uznemirenost kroz crvenilo, ali nije emocije izrazila na van. On je potvrdio da se ne može kontrolirati, da ima veliki ego, a male uši što znači da ne može slušati. Bio je agresivan i bahat, stalno je prekidao, raspravljao se s voditeljima', kaže Buhač.

Voditelji nisu imali kontrolu Pozitivnu ocjenu Buhač ne daje RTL-ovoj ekipu koja je vodila sučeljavanje jer smatra da nisu imali kontrolu nad kandidatima. Zamjera i činjenicu da im blesimetar nije odbrojavao vrijeme za završni govor što je zbunilo Grabar Kitarović, a posebno licitiranje između kandidata hoće li se emisija oduljiti ili ne.

Iako je tijekom kampanje ostavljao dojam da se želi promijeniti te njegova bahatost nije izlazila na vidjelo, to se promijenilo. 'To se inače zove tzv. strategija dvostruke prevare imidža', dodaje. Postojano je napadao Grabar Kitarović, ona mu, smatra Buhač, nije ostajala dužna, no radila je to u 'baršunastim rukavicama', a upravo to on nije mogao izdržati. 'Nisu ga njeni odgovori izbacili iz kolosijeka, već njezina mirnoća. Agresivni tipovi ne mogu podnijeti mirnoću', napominje Buhač. Spominje i fizičke geste Zorana Milanovića od stalnog šmrcanja, podizanja hlača, guranja prsta u nos, posezanjem za vodom. Smatra da se između ovo dvoje kandidata koji se poznaju gotovo 30 godina pokazala tolika netrpeljivost i antagonizam.

Dodaje da su oboje dobro plivali između pitanja, nisu odgovarali direktno, više su se oslanjali na replike. Buhač smatra da su i Milanović i Grabar Kitarović bili dobro pripremljeni za debatu, imali su pripremljene papire, no njih su podjednako koristili oboje, iako je Milanović protukandidatkinji spočitavao da gleda u papire. 'Imao je i on papire u crvenom fasciklu. Dobro su ga pripremili jer je imao hrpu papira, on ih je prelistavao, kada je govorila se slušno isključio, bio je u papirima i nije slušao što Grabar Kitarović govori. Već je imao pripremljenu dionicu što će reći', smatra Buhač.