Lavrov: 'EU pokušava Srbiju pretvoriti u tampon-zonu. Mi smo uz Srbe'

Govoreći na konferenciji za novinare tijekom posjeta Pekingu, Lavrov je istaknuo da Moskva poštuje stav srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Podsjetio je kako je Vučić u razgovorima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom više puta naglasio da europsku perspektivu Srbije vidi prvenstveno kroz gospodarske interese i razvoj infrastrukture, ali ne nauštrb odnosa s Rusijom, prenosi Anadolu.

‘Predsjednik Vučić više je puta rekao da neće ući u Europsku uniju pod antiruskim uvjetima. Mi poštujemo takav stav’, poručio je šef ruske diplomacije.

Lavrov je pritom kritizirao pristup Bruxellesa prema Beogradu, ustvrdivši da se nastavak pristupnih pregovora sa Srbijom uvjetuje dvama ključnim zahtjevima: priznanjem neovisnosti Kosova, što je ocijenio kao dokaz ‘antisrpske suštine’ politike EU-a, te potpunim usklađivanjem sa sankcijama koje je Europska unija uvela Rusiji.