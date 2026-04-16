Lavrov: 'EU pokušava Srbiju pretvoriti u tampon-zonu. Mi smo uz Srbe'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u srijedu kako Europska unija pokušava Srbiju pretvoriti u ‘tampon-zonu’ za suprotstavljanje Rusiji, prenosi Anadolu
Govoreći na konferenciji za novinare tijekom posjeta Pekingu, Lavrov je istaknuo da Moskva poštuje stav srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Podsjetio je kako je Vučić u razgovorima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom više puta naglasio da europsku perspektivu Srbije vidi prvenstveno kroz gospodarske interese i razvoj infrastrukture, ali ne nauštrb odnosa s Rusijom, prenosi Anadolu.
‘Predsjednik Vučić više je puta rekao da neće ući u Europsku uniju pod antiruskim uvjetima. Mi poštujemo takav stav’, poručio je šef ruske diplomacije.
Lavrov je pritom kritizirao pristup Bruxellesa prema Beogradu, ustvrdivši da se nastavak pristupnih pregovora sa Srbijom uvjetuje dvama ključnim zahtjevima: priznanjem neovisnosti Kosova, što je ocijenio kao dokaz ‘antisrpske suštine’ politike EU-a, te potpunim usklađivanjem sa sankcijama koje je Europska unija uvela Rusiji.
‘To je sve’, naglasio je Lavrov, dodajući kako su takvi pritisci u suprotnosti s voljom srpskog naroda koji, prema njegovim riječima, njeguje snažne povijesne simpatije prema Rusiji i Kini.
Govoreći o regionalnoj stabilnosti, Lavrov je ustvrdio da je Rusija, za razliku od Europske unije, zainteresirana za ‘objedinjujuću infrastrukturu’ na Balkanu, i to u gospodarskom i kulturnom smislu. U tom je kontekstu pohvalio kinesku inicijativu ‘Jedan pojas, jedan put’, ocijenivši je vrlo popularnom i korisnom za cijelu regiju.
‘Mi smo, naravno, uz srpski narod, kao i Narodna Republika Kina’, rekao je Lavrov, zaključivši da će Moskva poštovati izbor građana Srbije. Dodao je i kako Vučić, kao ‘iskusan političar’, dobro razumije i osjeća raspoloženje vlastitog naroda.