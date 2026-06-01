Vojni analitičari: Putinovo superoružje pogodilo ruske položaje?

Ruski hipersonični projektil Orešnik, koji Kremlj često predstavlja kao jedno od svojih najnaprednijih i praktički 'nezaustavljivih' oružja, možda je tijekom nedavnog napada završio na vlastitim položajima u okupiranom dijelu Ukrajine, tvrde vojni analitičari
Prema procjenama stručnjaka, jedan od projektila ispaljenih krajem svibnja navodno je zbog tehničkog kvara skrenuo s planirane putanje i eksplodirao na području pod ruskom kontrolom u okupiranoj Donjeckoj oblasti.
Istraživači iz američkog Instituta za poručavanje rata (ISW) analizirali su dostupne videosnimke na kojima se vide višestruke eksplozije karakteristične za projektil Orešnik, koji nosi više bojevih glava.
Prema njihovoj procjeni, eksplozije su zabilježene na lokacijama koje se ne podudaraju s očekivanom putanjom projektila. Na snimkama se navodno vide detonacije u blizini nekoliko poznatih lokacija u okupiranom Donjecku, uključujući nedovršeni trgovački centar Rose Park, piše The Sun.
Vojni promatrači smatraju da su bojeve glave možda pale na područja oko Avdijivke ili Jasinuvate, gradova koji se nalaze duboko iza ruskih linija.
Jedan projektil navodno pao odmah nakon lansiranja
Prema informacijama koje prenose ukrajinski izvori, iz ruskog poligona Kapustin Jar navodno su lansirana dva projektila Orešnik.
Prvi je, tvrde izvori, ispaljen oko jedan sat iza ponoći 24. svibnja, ali je ubrzo nakon lansiranja doživio kvar te završio na području pod ruskom kontrolom u Donjeckoj oblasti.
Drugi projektil navodno je nastavio prema cilju i pogodio područje kod grada Bila Cerkva, južno od Kijeva.
Te tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene, a ruske vlasti nisu komentirale navode o mogućem tehničkom problemu.
Orešnik je jedno od najhvaljenijih ruskih oružja
Projektil Orešnik posljednjih mjeseci zauzima važno mjesto u ruskoj vojnoj retorici. Riječ je o balističkom projektilu srednjeg dometa koji prema ruskim tvrdnjama može letjeti brzinom većom od deset puta brzine zvuka te nositi više bojevih glava.
Kremlj ga je više puta predstavljao kao oružje protiv kojeg postojeći sustavi protuzračne obrane imaju vrlo ograničene mogućnosti djelovanja.
Upravo zato eventualni kvar i mogućnost da je projektil pogodio vlastite položaje predstavljaju neugodan udarac za rusku vojsku i propagandni aparat, iako službene potvrde takvog scenarija zasad nema.
Medvedev ponovno zaoštrio retoriku
Incident dolazi u trenutku novih verbalnih prijetnji iz Moskve.
Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev ponovno je zaprijetio mogućim raketnim udarima na nuklearne elektrane u Ukrajini i na Zapadu.
Njegova izjava uslijedila je nakon optužbi iz Moskve da je Ukrajina dronom napala Nuklearna elektrana Zaporižja, najveću nuklearnu elektranu u Europi, koja se od 2022. nalazi pod ruskom okupacijom.
Ukrajina je odbacila te optužbe, te je optužila Rusiju da pokušava organizirati 'operaciju pod lažnom zastavom' kako bi dodatno podignula napetosti i opravdala novu eskalaciju sukoba.