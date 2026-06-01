Vojni analitičari: Putinovo superoružje pogodilo ruske položaje?

Ruski hipersonični projektil Orešnik, koji Kremlj često predstavlja kao jedno od svojih najnaprednijih i praktički 'nezaustavljivih' oružja, možda je tijekom nedavnog napada završio na vlastitim položajima u okupiranom dijelu Ukrajine, tvrde vojni analitičari

Prema procjenama stručnjaka, jedan od projektila ispaljenih krajem svibnja navodno je zbog tehničkog kvara skrenuo s planirane putanje i eksplodirao na području pod ruskom kontrolom u okupiranoj Donjeckoj oblasti. Istraživači iz američkog Instituta za poručavanje rata (ISW) analizirali su dostupne videosnimke na kojima se vide višestruke eksplozije karakteristične za projektil Orešnik, koji nosi više bojevih glava. Prema njihovoj procjeni, eksplozije su zabilježene na lokacijama koje se ne podudaraju s očekivanom putanjom projektila. Na snimkama se navodno vide detonacije u blizini nekoliko poznatih lokacija u okupiranom Donjecku, uključujući nedovršeni trgovački centar Rose Park, piše The Sun.

Vojni promatrači smatraju da su bojeve glave možda pale na područja oko Avdijivke ili Jasinuvate, gradova koji se nalaze duboko iza ruskih linija. Jedan projektil navodno pao odmah nakon lansiranja Prema informacijama koje prenose ukrajinski izvori, iz ruskog poligona Kapustin Jar navodno su lansirana dva projektila Orešnik. Prvi je, tvrde izvori, ispaljen oko jedan sat iza ponoći 24. svibnja, ali je ubrzo nakon lansiranja doživio kvar te završio na području pod ruskom kontrolom u Donjeckoj oblasti. Drugi projektil navodno je nastavio prema cilju i pogodio područje kod grada Bila Cerkva, južno od Kijeva.