opasne padine

Lavine odnose živote u Alpama: Spašavanje otežano zbog olujnog vjetra

M.Da./Hina

02.01.2026 u 18:23

Lavina (Ilustracija)
Lavina (Ilustracija) Izvor: EPA / Autor: URS FLUEELER
Bionic
Reading

Lavine u talijanskim Alpama u petak su odnijele najmanje dva života i ozlijedile još nekoliko ljudi, a operacije spašavanja otežane su zbog snažnih vjetrova

Prva lavina pogodila je jugozapadnu alpsku dolinu Maira u talijanskoj regiji Pijemontu, blizu francuske granice. Lokalne službe objavile su da je poginula jedna i ozlijeđene dvije osobe od kojih je jedna u kritičnom stanju.

vezane vijesti

Druga lavina dogodila se kod Pragelata, popularnog skijališta oko 60 kilometara zapadno od Torina. U lavini u sjeveroistočnoj talijanskoj regiji Veneto, kod gradića Recoaro na Dolomitima, poginuo je 50-godišnji planinar, prenosi talijanska novinska agencija ANSA.

Opasnost od lavina diljem Alpi povećana je proteklih dana zbog velikog snijega i snažnih vjetrova, zbog čega su na snazi upozorenja za skijaše i planinare.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
jacques moretti

jacques moretti

Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku
riječ stručnjaka

riječ stručnjaka

Kako je došlo do tragedije u Švicarskoj: 'To je najgora moguća situacija'
korupcija u graditeljstvu

korupcija u graditeljstvu

Hong Kong krenuo u čistku: Karteli povezani s trijadama sudjelovali u obnovi naselja

najpopularnije

Još vijesti