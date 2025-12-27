Lavina odnijela četvero planinara, tijela im pronađena u zagrljaju

Nesreća se dogodila u planinama Vardousia u regiji Fokida, izvijestio je dnevni list Kathimerini, pozivajući se na spasilačke službe.

Trojica muškaraca su u četvrtak navečer prvobitno prijavljena kao nestala nakon što su krenuli iz sela Athanasios Diakos kako bi se popeli na planinu Korakas, nadmorske visine od oko 2500 metara.

Kada je izgubljen kontakt putem telefona, prijatelji i rodbina obavijestili su vlasti.

U petak su spasioci pronašli tijela trojice muškaraca, kao i tijelo žene u srednjim tridesetima, za koju se prvobitno nije prijavio nestanak, a vjeruje se da je bila partnerica jednog od poginulih planinara, izvijestio je Kathimerini.

Sva četvorica pronađena su blizu jedno drugome, i to u zagrljaju, što sugerira da ih je lavina iznenadila i da nisu imali priliku pobjeći, javio je Kathimerini.

Spasioci su rekli da su dvojica muškaraca iskusni planinari, što je u početku potaknulo nadu da je skupina možda pronašla sklonište.

Međutim, potraga je otežana zbog strmog i opasnog terena, što su pogoršali i nepovoljni vremenski uvjeti.

Očekuje se da će se operacija izvlačenja i transporta četiriju tijela niz planinu izvesti u subotu.