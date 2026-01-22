ogroman rast

Lani ubijen najmanje 21 djelatnik Ujedinjenih naroda

M. Šu./Hina

22.01.2026 u 23:08

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Joerg Boethling / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Najmanje 21 djelatnik Ujedinjenih naroda namjerno je ubijen na dužnosti prošle godine - više nego u dvije prethodne godine zajedno, izvijestio je u četvrtak sindikalni odbor UN-a.

Od ukupno ubijenih, 12 su bili UN-ovi mirovnjaci, osoblje raspoređeno kako bi pomoglo održavati mir u mnogim dijelovima svijeta, rekao je odbor. Ostali su radili kao civili.

Za usporedbu, 2024. ubijeno je petero, a 2023. jedanaestero, pokazuju podaci.

Ubijene osobe u 2025. godini dolaze iz Bangladeša, Sudana i Južnog Sudana, Južnoafričke Republike, Urugvaja, Tunisa, Bugarske, Ukrajine, Kenije, Zambije i palestinskih teritorija.

Najveći broj smrti, ukupno šest, dogodilo se u području Abyei na granici između Sudana i Južnog Sudana, dok su po tri osobe ubijene u Demokratskoj Republici Kongo i Srednjoafričkoj Republici.

Osim toga, prema podacima, 119 članova osoblja Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) ubijeno je u ratu u Gazi prošle godine, iako nisu bili namjerno meta napada.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OKUPLJANJE U BRUXELLESU

OKUPLJANJE U BRUXELLESU

Plenković uoči izvanrednog samita otkrio hoće li prihvatiti Trumpov poziv u Odbor za mir
žestoki prosvjedi

žestoki prosvjedi

Agenti ICE priveli petogodišnjeg dječaka, u Minneapolis stiže i JD Vance
šok na mrežama

šok na mrežama

Skandalozna objava iz policije Novog Sada: 'Za 15 minuta možeš izbaciti 100 ustaša s fakulteta'

najpopularnije

Još vijesti