Lani ubijen najmanje 21 djelatnik Ujedinjenih naroda

Od ukupno ubijenih, 12 su bili UN-ovi mirovnjaci, osoblje raspoređeno kako bi pomoglo održavati mir u mnogim dijelovima svijeta, rekao je odbor. Ostali su radili kao civili.

Za usporedbu, 2024. ubijeno je petero, a 2023. jedanaestero, pokazuju podaci.

Ubijene osobe u 2025. godini dolaze iz Bangladeša, Sudana i Južnog Sudana, Južnoafričke Republike, Urugvaja, Tunisa, Bugarske, Ukrajine, Kenije, Zambije i palestinskih teritorija.

Najveći broj smrti, ukupno šest, dogodilo se u području Abyei na granici između Sudana i Južnog Sudana, dok su po tri osobe ubijene u Demokratskoj Republici Kongo i Srednjoafričkoj Republici.

Osim toga, prema podacima, 119 članova osoblja Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) ubijeno je u ratu u Gazi prošle godine, iako nisu bili namjerno meta napada.