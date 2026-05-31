Laburisti zadržali Maltu četvrti put zaredom: Na izborima osvojili komotnu većinu

Malteški premijer Robert Abela proglasio je u nedjelju četvrtu uzastopnu pobjedu njegove Laburističke stranke na parlamentarnim izborima.
„Ovo je pobjeda svih ljudi, temeljena na programu koji smo predstavili za sve građane”, rekao je Abela novinarima, pa dodao da rezultati pokazuju kako je njegova stranka „osvojila snažan mandat”.
„Zadržimo duh nacionalnog jedinstva i zajedno povedimo zemlju naprijed”, poručio je.
Novinari koji prate prebrojavanje glasova izvijestili su da su laburisti osvojili komotnu parlamentarnu većinu, iako se čini da je ona slabija nego 2022. godine, kada su osvojili 55 posto svih biračkih glasova.
Charles Bonello, glavni tajnik oporbene Nacionalističke stranke, priznao je poraz, ali istaknuo da je njegova stranka ipak uspjela znatno smanjiti većinu laburista.
Izbori su održani u subotu uz izlaznost od 87,4 posto, što je blagi porast u odnosu na posljednje parlamentarne izbore 2022. godine. Abela, koji je 2020. naslijedio Josepha Muscata na mjestu čelnika Laburističke stranke, prisegnut će u ponedjeljak ujutro.