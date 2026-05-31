Izraelska vojska zauzela utvrdu Beaufort na jugu Libanona, poginuo vojnik

Utvrda je zauzeta nakon jednog od najtežih dana paljbe Hezbolaha prema sjevernom Izraelu otkad je započelo primirje u travnju, zbog čega su ondje zatvorene škole i uvedena ograničenja. Zauzimanju Beauforta prethodile su višednevne intenzivne borbe i zračni napadi na obližnja sela, gde su se izraelske trupe borile protiv Hezbolaha.

Operacija, rekla je vojska, bila je usredotočena na uspostavu kontrole nad Beaufortom i područjem Wadi al-Saluki. Jedan izraelski vojnik je ubijen, rekla je vojska.

Hezbolah se uključio u američko-izraelski rat protiv Irana ispaljivanjem raketa i dronova na Izrael 2. ožujka, nekoliko dana nakon što je počeo sukob s Iranom. Izrael je potom pokušao odbiti proiransku miliciju dalje od svoje sjeverne granice.

Zauzimanje križarske utvrde Beaufort omogućilo je izraelskoj vojsci nadzornu točku nad većim dijelom južnog Libanona i sjevernog Izraela, odakle su izvođeni napadi prema izraelskim stambenim područjima. Izrael je poslednjih dana proširio opseg operacija u Libanu, pozivajući stanovnike južnih područja na evakuaciju. Ni Hezbolah ni libanonska vlada nisu komentirali izraelsko napredovanje.