Pripreme za veliku paradu: Policajac aktivirao pirotehniku, konji se razbježali po Rimu

Neočekivane detonacije u petak oko 23:30 uplašile su ceremonijalne konje. Na nekima su bili jahači, a drugi su bili vođeni na uzdama.

Oko 35 konja pobjeglo je na prometnu ulicu Kristofora Kolumba, a posljednji odbjegli konj uhvaćen je tek u zoru, na udaljenosti od oko 14 kilometara od mjesta događaja.

Nekoliko jahača palo je sa sedla. Dvadesetdvogodišnji vojnik zadobio je prijelom rebara i probijeno plućno krilo, no nije u životnoj opasnosti. Ozlijeđeno je petnaestak konja, no nijedan nije morao biti eutanaziran, piše Reuters.